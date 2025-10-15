Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за рубежом

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал тренеров России, которые способны проявить себя за рубежом.
«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае — Леонид Слуцкий, — сказал Черчесов. — А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а еще и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играл за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь».
Черчесов вместе с польской «Легией» выиграл чемпионат и кубок страны, также он стал чемпионом Венгрии и обладателем кубка страны вместе с «Ференцварошем».
Стас, это Легия и Ференцварош. Распальцовку убери и язык за зубы спрячь. Мы видели в сборной Казахстана всю твою физручью работу. Тренер ты наш. Это нам блин тренер грозненского Ахмата говорит. На уровне Ахмата и иже с ним тренера обычно меньше болтают и в новостях стараются лишний раз не светиться. У Стаса явно завышенная самооценка, чот он зачастил со своим "экспертным"
