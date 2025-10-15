 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за рубежом

15 октября 2025, 10:34

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал тренеров России, которые способны проявить себя за рубежом.

«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае — Леонид Слуцкий, — сказал Черчесов. — А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а еще и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играл за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь».

Черчесов вместе с польской «Легией» выиграл чемпионат и кубок страны, также он стал чемпионом Венгрии и обладателем кубка страны вместе с «Ференцварошем».

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов рассказал, как получил приглашение в сборную Казахстана
14 октября
Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской «Легии»
14 октября
Чалов начнет тренировки в общей группе 14 октября
13 октября
Сафонов заявил, что пока не хочет возвращаться в чемпионат России
10 октября
В ПАОКе сообщили о сроках восстановления Чалова
10 октября
Сафонов прокомментировал отсутствие игровой практики в ПСЖ
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
15 октября в 13:43
А в Турции он что? На ЧМ просто повезло ... Глухо, как в танке!..
Futurista
Futurista
15 октября в 13:32
Семак?)...за рубежом Ленинградской области...
112910415
112910415
15 октября в 12:54
самый лучший у нас этот ... ну, который в Ахмате ! )
stanichnik
stanichnik
15 октября в 12:53
Без Мостового список наших тренеров от Черчесова какой-то неполный.)))
lobsterdam
lobsterdam
15 октября в 12:40
Могут работать, а могут и НЕ работать, что они и делают! Они все могут...Но: куда хочется не берут, а куда берут сам не пойдешь!
Alex_67
Alex_67
15 октября в 12:38
А у Черчесова прекрасный послужной список. Надо подсчитать все его трофеи, их немало...
VeniaminS
VeniaminS
15 октября в 11:56
Раньше было много хороших тренеров !!!
lotsman
lotsman
15 октября в 11:54
За рубежом могут работать, почему бы и нет. Только смотря где, за рубежом. За рубежом, понятие очень растяжимое.)
Bad Listener
Bad Listener
15 октября в 11:19, ред.
Так вещает как будто знаток 80 лвл.
Стас, это Легия и Ференцварош. Распальцовку убери и язык за зубы спрячь. Мы видели в сборной Казахстана всю твою физручью работу. Тренер ты наш. Это нам блин тренер грозненского Ахмата говорит. На уровне Ахмата и иже с ним тренера обычно меньше болтают и в новостях стараются лишний раз не светиться. У Стаса явно завышенная самооценка, чот он зачастил со своим "экспертным"
Варвар7
Варвар7
15 октября в 11:03
Про хороших тренеров лучше сказать - могут работать и на этом ограничится .А за рубежом или на родине - дело второе. Как пойдет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 