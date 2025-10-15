 
 
 
Экс-замдиректора «Енисея» получил 3,5 года условно за коммерческий подкуп

15 октября 2025, 09:18

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 3,5 года лишения свободы условно бывшего заместителя директора по маркетингу футбольного клуба «Енисей» за получение коммерческого подкупа. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

«Приговором суда бывшему заместителю директора по маркетингу назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года», — сообщили в ведомстве, добавив, что он признан виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере).

По версии следствия, осужденный, будучи замдиректора и менеджером по развитию «Енисея», предложил представителю коммерческой формы помощь в организации услуг по организации питания во время спортивных мероприятий на стадионе. При этом услуги должны были оказываться по устной договоренности, без заключения соответствующего договора. Представитель фирмы согласился и выплатил 550 тыс. рублей.

В мае этого года менеджер клуба был приговорен к 1,5 года условно и штрафу в размере 1,65 млн рублей.

112910415
112910415
15 октября в 10:47
редиска, нехороший человек !
Гость
