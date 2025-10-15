Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

1760512104

15 октября 2025, 10:08

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины создал турнир среди юношеских команд — Кубок Месси.

Турнир пройдет в Майами (штат Флорида, США ) с 9 по 14 декабря. Как сообщил футболист, участие в нем подтвердили аргентинские «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз», американский «Интер Майами», испанские «Барселона» и «Атлетико», английские «Челси» и «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).