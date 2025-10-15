 
 
 
Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

15 октября 2025, 10:08

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси создал турнир среди юношеских команд — Кубок Месси.

Турнир пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 9 по 14 декабря. Как сообщил футболист, участие в нем подтвердили аргентинские «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз», американский «Интер Майами», испанские «Барселона» и «Атлетико», английские «Челси» и «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 12:07
Каждый видит свой путь по жизни. Каждый оставит свой след в этой жизни. У одного это наследие, поддержка юных талантов, у другого это бизнес империя. У одного путь воина, достойный пример для детей, другой выбрал мир бизнеса и песчаных замков))
Nenash
Nenash
15 октября в 10:23
Конечно, это не клиника по пересадке волос, но тоже доброе дело.. 🤭
Гость
