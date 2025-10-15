 
 
 
Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

15 октября 2025, 10:25

Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский «Зенит».

Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.

И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит». А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». Также в Мир — Российской премьер-лиге он играл за московское «Динамо» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

Брулин
Брулин
15 октября в 14:15
"Заремой многие хотели увидеться не через спортивного директора )
Сколот
Сколот
15 октября в 13:29
Назло или нет купили, не скажу. Но вот потом в Фиорентину продали, Зенит бы так не смог...
112910415
112910415
15 октября в 12:57
у чемпиона Кипра сложная судьба !
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 12:32
Что, Кокорин, небось и ты собираешься в Россию? С Карпиным уже пообщался? Только он способен на подобную авантюру, впрочем Динамо и само уже принимало участие в авантюрных проектах. Однажды Бело-голубые купили много португальских игроков в надежде сходу ворваться в элиту европейского футбола. В клубе говорили о многочисленных возможных трофеях, а оказались у разбитого корыта. Последний трофей, Кубок России, был завоёван ещё при Бескове, в 1994 году. Я это к чему? За Карпиным надо постоянно присматривать, слишком он инициативный. А Кокорин Динамо не нужен.
w7cwvys3bg97
w7cwvys3bg97
15 октября в 12:28
То то он так играл, пешком ходил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 октября в 11:59
Кукошка чё только не выдаст, чтоб только напомнить о себе...
Жалкая душонка, 75 и му...ак.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
15 октября в 11:57
Поступили по-свински.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
15 октября в 11:53
А он этого не помнит. Вернее ему это не выгодно
STVA 1
STVA 1
15 октября в 11:51
А может и на себя надо посмотреть? В своём глаз бревна не видно.
Ни в коем случае не защищаю КБ.
Варвар7
Варвар7
15 октября в 11:50, ред.
"Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным" - насколько известно контракт подписывают все стороны соглашения . Назло кому подписал его тогда Кокорин ?
Насколько помню сразу после этого подписания пошли в прессе разговоры о возможном переходе Кокорина в Европу ( к "Фиалкам") , а на него тогда рассчитывали в клубе , так не из за этого ли пошли его разногласия с тренерами. Саша любым способом хотел уехать играть за рубеж. Помню даже к этой тяжбе помимо его агентов подключилась его мама (по прессе). О какой нормальной игре или тренировках в клубе может идти речь если игрок не желает за него выступать , а все мысли о том как уехать...
Кстати в Фиорентине он судя по всему тоже много кому нервов попортил...
Не по наивности думал , что Кокоша на Кипре остепенился , "заматерел", поумнел наконец - не, вижу глубоко ошибался.
P. S. И в таком же ключе Кокорин судя по всему , может высказаться не только о Спартаке , но и Зените ( у него и в этом интервью проскальзывают негативные нотки), и о Фиорентине , да и о любом чем то не понравившимся ему клубе...
a4reexshgjaj
a4reexshgjaj
15 октября в 11:36
Спартак всегда так делает, слабая команда.
Bad Listener
Bad Listener
15 октября в 11:13, ред.
Ну да, а потом любезно подставили физиономию под ответный плевок продав в Зенит Соболева. Такое ощущение что у продающей стороны пр логике оратора то ли права голоса нет то ли они просто любят быть обплеванными. Нет. Просто для тех и для других законов чести и самоуважения давно не существует, и там и там всё это давно продали.
Comentarios
Comentarios ответ lotsman (раскрыть)
15 октября в 11:00
Стуканул мир ему
lotsman
lotsman
15 октября в 10:41
Плюнуть в лицо? Ну это в твоей манере, плевать в лцо. Не меряй всех по себе. В данном интервью ты плюнул в Спартак.
