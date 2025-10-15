Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

1760513122

15 октября 2025, 10:25

Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский «Зенит».

Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.

И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит». А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». Также в Мир — Российской премьер-лиге он играл за московское «Динамо» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.