Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»

Московский «Спартак» в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский «Зенит».
Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.
И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит». А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.
Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». Также в Мир — Российской премьер-лиге он играл за московское «Динамо» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.
Насколько помню сразу после этого подписания пошли в прессе разговоры о возможном переходе Кокорина в Европу ( к "Фиалкам") , а на него тогда рассчитывали в клубе , так не из за этого ли пошли его разногласия с тренерами. Саша любым способом хотел уехать играть за рубеж. Помню даже к этой тяжбе помимо его агентов подключилась его мама (по прессе). О какой нормальной игре или тренировках в клубе может идти речь если игрок не желает за него выступать , а все мысли о том как уехать...
Кстати в Фиорентине он судя по всему тоже много кому нервов попортил...
Не по наивности думал , что Кокоша на Кипре остепенился , "заматерел", поумнел наконец - не, вижу глубоко ошибался.
P. S. И в таком же ключе Кокорин судя по всему , может высказаться не только о Спартаке , но и Зените ( у него и в этом интервью проскальзывают негативные нотки), и о Фиорентине , да и о любом чем то не понравившимся ему клубе...
