Черчесов объяснил удачный старт вместе с «Ахматом» в РПЛ

15 октября 2025, 12:59

Главный тренер грозненского «Ахмата» активно следил за Российской премьер-лигой ( РПЛ ), поэтому начало работы в клубе получилось удачным.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Под его руководством команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение в РПЛ .

«Мне по большому счету адаптироваться не нужно, не потому, что я в своей стране говорю по-русски, а потому, что я профессиональный тренер, если не работал в РПЛ , то это не значит, что не наблюдал, не понимаешь, какие механизмы здесь должны работать, — сказал Черчесов. — Во всяком случае, я играл здесь и работал тренером. Если ты действительно профессиональный тренер, увлечен профессией, значит должен внимательно наблюдать, потому что предложения могут поступать в любую секунду. Нужно быть просто готовым. Разве можно не готовым что-то делать?»

До Черчесова «Ахмат» не имел побед в сезоне РПЛ . Сейчас грозненская команда с 15 очками идет девятой. «Мы вышли из того положения, в котором были. У нас ничего не поменялось, мы также скромно работаем, четко понимаем, что мы можем, какие у нас возможности. Из этих возможностей нужно делать максимум, — отметил Черчесов. — Я постоянно об этом говорю. Как уже говорил, трансферы — это хорошо, но я верю в тренировочный процесс. Нужно максимально отработать с составом, который я принял. От этого будем исходить, как нам и что нужно усилить, за счет правильной работы можно сделать так, чтобы каждый игрок добавил, как и вся команда в целом. А потом будем смотреть дальше».

«Насколько реально войти в топ-8? У меня с арифметикой все нормально, я бы даже сказал, что хорошо. А если так нескромно, то отлично. Но вообще никаких таких задумок у нас нет. Мы готовимся от игры к игре, уехали сборники, хотелось бы, чтобы они приехали здоровыми и готовыми. Будем дальше играть в чемпионате», — заключил он.