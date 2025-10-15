 
 
 
Кононов спустя два месяца вернулся на пост главного тренера «Торпедо»

15 октября 2025, 12:13

Футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении на пост главного тренера Олега Кононова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке контракта не сообщается. Кононов покинул команду 15 августа, после чего ее возглавил Дмитрий Парфенов, контракт с которым расторгли в среду.

Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста, помимо Кононова и Парфенова командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября «Торпедо» покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что «выполнил все поставленные перед ним задачи».

В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит «Оренбург». Соболев находится под домашним арестом.

Кононову 59 лет, ранее в России он возглавлял «Краснодар» (2013-2016), грозненский «Ахмат» (2017), тульский «Арсенал» (2018, 2022) и московский «Спартак» (2018-2019). Также специалист работал в украинских «Карпатах» (2008-2011) и латвийской «Риге» (2020). Вместе с «Краснодаром» Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. «Рига» под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.

shur
shur
15 октября в 18:47, ред.
...не стало завода "Зил", не стало знаменитых холодильников, самосвалов "Зил" , исчезла продукции которой гордилась Страна
республик советских! Каснулась судьба и Великого Клуба "Торпедо",
и нет такого мощного покровителя,чтобы хоть как то,что то изменить
в сложившейся ситуации...!!!
Сп62
Сп62 ответ hfjm4d5r6zvx (раскрыть)
15 октября в 17:37
Кушать хочется.
9fyj5kjee773
9fyj5kjee773
15 октября в 16:23
Ничего не меняется, его в дверь, а он в окно.
hfjm4d5r6zvx
hfjm4d5r6zvx
15 октября в 14:38
Кононов слабак, послал бы их куда подальше
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
15 октября в 14:25
По мне так хороший человек в пиджаке))) Если не опускается до упреков! Пуст тем ,кто с ним так поступал будет стыдно! Хотя о чем это я ((
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 14:20
Странная штука жизнь... И как оригинально к ней относится Олег Кононов. Весной тренер фактически вывел Торпедо в РПЛ, по независящим от него обстоятельствам клуб туда не пустили. Про кого болельщики автозаводцев, называю по старинке, сочинили матерные кричалки и скандировали их на домашнем стадионе? Правильно, про тренера, который свою сверхзадачу выполнил. Странные болельщики. Кононов даже бровью не повёл. Скоро его уволили, сделали это некрасиво и опять ни слова упрёков - Олег молча ушёл. Сейчас Торпедо лежит на самом дне Первой Лиги. Тренера пригласили вернуться в команду и он сделал это. Что же за человек такой, Олег Кононов?
Futurista
Futurista
15 октября в 13:30
Пиджак забрал из химчистки...
112910415
112910415
15 октября в 13:08
забыл, что уволили ...
пришел, пустили
BDA81
BDA81
15 октября в 12:58
О! А я и забыл про него. Ну удачи ему.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 октября в 12:46
Надеюсь, когда-нибудь возглавит Спартак, никогда не забуду как ноунэймами он гонял праймовый Зенит по игре
Гость
