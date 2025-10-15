Кононов спустя два месяца вернулся на пост главного тренера «Торпедо»

1760519626

15 октября 2025, 12:13

Футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении на пост главного тренера . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке контракта не сообщается. Кононов покинул команду 15 августа, после чего ее возглавил Дмитрий Парфенов, контракт с которым расторгли в среду.

Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста, помимо Кононова и Парфенова командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября «Торпедо» покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что «выполнил все поставленные перед ним задачи».

В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит «Оренбург». Соболев находится под домашним арестом.

Кононову 59 лет, ранее в России он возглавлял «Краснодар» (2013-2016), грозненский «Ахмат» (2017), тульский «Арсенал» (2018, 2022) и московский «Спартак» (2018-2019). Также специалист работал в украинских «Карпатах» (2008-2011) и латвийской «Риге» (2020). Вместе с «Краснодаром» Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. «Рига» под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.