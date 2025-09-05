В Парагвае объявлен выходной в связи с квалификацией сборной на ЧМ-2026

1757051403

сегодня, 08:50

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил в стране праздничный выходной в связи с выходом футболистов сборной республики в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила администрация главы государства.

«Президент постановляет объявить праздничным днем 5 сентября 2025 года ради того, чтобы отметить историческую квалификацию сборной Парагвая на чемпионат мира по футболу 2026», — говорится в тексте указа, который опубликовала администрация президента.

Последний раз сборная Парагвая участвовала в чемпионате мира 16 лет назад. «Исполнилась мечта всех парагвайцев, и поэтому завтра — выходной, чтобы мы все могли отпраздновать вместе», — написал Пенья в соцсети X.