Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов

вчера, 12:12

Кальяны, вейпы и курение табачных изделий наносит большой вред футболистам. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается, — сказал Блеса. — Таким образом снижается отдача спортсмена. Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, легочная способность, существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам».

Блеса является помощником главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

О как... ну если бы он это не сказал, то я бы наверное и не знал бы что это вредно...:)))))
Бедная команда не может позволить иметь в штате нутрициолога, а некоторым государство все оплатит.
Они вредны не только футболистам - а всем .
"Таким образом снижается отдача спортсмена" - Теперь , если кто из игроков не достаточно усерден на тренировке , Фабио резонно может спросить его "Ты , что , курил?" )))
Меня проблемы с желудком как раз заставили перейти на вейпы, вот что что а именно на желудок пищевые эти добавки из которых состоит жидкость для вейпа воздействие минимальное если вообще есть, однако из-за распада на токсины в процессе горения жидкости для вейпа бьют по печени, ну и оседают в лёгких, и как говорят оттуда уже не выводятся организмом. Короче Черчиль наверное прожил бы 150 если бы не курил этого мы никогда не узнаем.

Кстати анекдот на тему: Только жена Черчиля на самом деле знала что такое синий Винстон.
Этот нарциссолог пусть спросит у Валеры сколько и что можно курить без последствий
...дымил 50-сят с лишнем лет,пока Минздрав не показал "красную",
одно могу точно сказать, игроку мало времени отведено для карьеры
и все всасонные, выпитые токсины делают своё дело! По молодости
иные и стакан могли тяпнуть и на поле! В бане водочка с пивком, Мальборо с понтами,девчонки,шампанское....и судьба с печальным концом! Ребятушки,футбол любит парней с лошадиным здоровьем,
только такие парни играют долго и чего то добиваются в нём!!!
А меня, боли в желудке заставили бросить курить, так, неверно никогда не бросил бы. Обследовался, оказалась язва желудка. Сразу бросил. Но честно скажу, иногда, хочется закурить, но даже когда курил, чужой дым всегда раздражал.
Бывает, да. )
Ну значит я ошибся, не знал статистики личных встреч.
За счёт чего обойти, позвольте спросить?
По личным встречам кони уже обошли паровозов.
Вообще сам последние годы что курил парил вейпы и оказалось что все те системные яды что выделяет жидкость для вейпа абсолютная правда. Удалось вовремя обнаружить проблемы не в лёгких, а в печени и бросить вовремя. То что производители рассказывают что температура не достаточная для распада глицерина и пропиленгликоля на эти яды враньё - всего там достаточно и в каком то смысле вейпы даже вреднее чем сигареты. Вообще очень помогло понять что лёгкие выглядят как губка а не как мешки полые внутри, я как представил как в них скапливаются и оседают все эти жидкости и смолы после каждой затяжки и как осознал что это всё не так то легко потом оттуда вычистить и сразу как то каждая затяжка стала вызывать дикое сопротивление и отторжение. Больше года не курю и даже не вспоминаю больше об этом, только иногда с удивлением потому что казалось когда то что бросить невозможно, а оказалось всё очень легко.
Нутрициолог цска так и кроет прописными истинами.
Черчиль не вынимал сигару изо рта и прожил больше 90 лет. Л.Менотти, за матч выкуривал две пачки сигарет и умер в 85 лет (всем бы так). И таких случаев тысячи в мире. Кому суждено сгореть, тот не утонет. Но конечно, лучше не курить или курить не много. Я бросил курить 11 лет назад и не жалею.
