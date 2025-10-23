Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов

1761210749

вчера, 12:12

Кальяны, вейпы и курение табачных изделий наносит большой вред футболистам. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается, — сказал Блеса. — Таким образом снижается отдача спортсмена. Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, легочная способность, существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам».