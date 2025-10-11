 
 
 
В Финляндии полиция на поле арестовала игрока, забившего 7 голов за тайм

11 октября 2025, 14:24

Национальная полиция Финляндии задержала 34-летнего бразильского нападающего Джонатана Геррейро сразу после футбольного матча в Эспоо, недалеко от Хельсинки. Операция прошла в воскресенье, 8 октября 2025 года. Около 20 агентов ворвались на поле, чтобы привести в исполнение ордера на арест.

Геррейро, игрок основного состава и капитан «Финнкурда», забил семь голов в последнем матче сезона, завершившемся победой со счётом 8:1 над «ЭсПа/Ренат» в пятом дивизионе страны.

Цель задержания — расследование организации договорных матчей в пользу нелегальных букмекеров. Два других бразильских игрока были допрошены на месте, их мобильные телефоны были проверены, и после дачи показаний они были отпущены. Финская федерация футбола подтвердила проведение операции, но воздержалась от дальнейших подробностей в целях защиты следствия. Власти перекрыли все выходы со стадиона сразу после финального свистка. Игроков «Финнкурда» выстроили на поле для проверки документов, в то время как команде соперника разрешили уйти. Первый тайм закончился со счётом 2:0, а семь голов Геррейро были забиты во втором тайме, что вызвало подозрения о незаконных ставках.

Перевод с mixvale.com.br
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
11 октября в 20:04
"Игроков «Финнкурда» выстроили на поле для проверки документов" - На что игроки дружно развернулись и показали игровые номера на футболках , так как посторонние предметы на поле иметь запрещено...)))
Vilar
Vilar
11 октября в 15:18
Всё-таки в полиции суоми служат тупые. "... команде соперника разрешили уйти."
Мало вероятно, что без договора с т.н. соперником, которых полиция отпустила, забить семь голов практически не возможно, если, конечно, они играли в футбол.
Да, ещё: от 8 отнять 2, всегда будет 6. Как голы считали во втором тайме?
Может быть, он единственный гол забил в свои ворота?)))
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 14:35
Как у них там всё поставлено...
