В Финляндии полиция на поле арестовала игрока, забившего 7 голов за тайм

11 октября 2025, 14:24

Национальная полиция Финляндии задержала 34-летнего бразильского нападающего Джонатана Геррейро сразу после футбольного матча в Эспоо, недалеко от Хельсинки. Операция прошла в воскресенье, 8 октября 2025 года. Около 20 агентов ворвались на поле, чтобы привести в исполнение ордера на арест.

Геррейро, игрок основного состава и капитан «Финнкурда», забил семь голов в последнем матче сезона, завершившемся победой со счётом 8:1 над «ЭсПа/Ренат» в пятом дивизионе страны.

Цель задержания — расследование организации договорных матчей в пользу нелегальных букмекеров. Два других бразильских игрока были допрошены на месте, их мобильные телефоны были проверены, и после дачи показаний они были отпущены. Финская федерация футбола подтвердила проведение операции, но воздержалась от дальнейших подробностей в целях защиты следствия. Власти перекрыли все выходы со стадиона сразу после финального свистка. Игроков «Финнкурда» выстроили на поле для проверки документов, в то время как команде соперника разрешили уйти. Первый тайм закончился со счётом 2:0, а семь голов Геррейро были забиты во втором тайме, что вызвало подозрения о незаконных ставках.