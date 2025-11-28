Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»

1764337045

сегодня, 16:37

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» ощущает себя пожарником в сложившейся в команде ситуации. Об этом Гусев рассказал «Спорт-Экспрессу».

Гусев принял руководство командой 17 ноября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Хочется ли попробовать с „Динамо“ с чистого листа? Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?» — сказал Гусев.