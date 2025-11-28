Top.Mail.Ru
 
 
 
Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»

сегодня, 16:37

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев ощущает себя пожарником в сложившейся в команде ситуации. Об этом Гусев рассказал «Спорт-Экспрессу».

Гусев принял руководство командой 17 ноября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Хочется ли попробовать с „Динамо“ с чистого листа? Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?» — сказал Гусев.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах.

Брулин
Брулин
сегодня в 17:26
Когда уже закончится это наяривание на нужный паспорт? Хоть бы кто сказал, что нужен просто умный, грамотный тренер.
Capral
Capral
сегодня в 17:23
Не знаю, какой из тебя пожарник, но то, что ты "гусь продажный", тебе писали нaстоящие болельщики ДИНАМО, после того, как ты сбежал в ЦСКА- вслед за Газзаевым...
А ведь, ты, Ролан, в то время, был незаменимым игроков в Динамо- его игровой мыслью, и после твоего бегства, Динамо очень пострадало... А вчера, я прочел, что быть тренером Динамо, для тебя- это счастье! Ну-ну...
Гость
