Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев ощущает себя пожарником в сложившейся в команде ситуации. Об этом Гусев рассказал «Спорт-Экспрессу».
Гусев принял руководство командой 17 ноября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Хочется ли попробовать с „Динамо“ с чистого листа? Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?» — сказал Гусев.
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах.
А ведь, ты, Ролан, в то время, был незаменимым игроков в Динамо- его игровой мыслью, и после твоего бегства, Динамо очень пострадало... А вчера, я прочел, что быть тренером Динамо, для тебя- это счастье! Ну-ну...
А ведь, ты, Ролан, в то время, был незаменимым игроков в Динамо- его игровой мыслью, и после твоего бегства, Динамо очень пострадало... А вчера, я прочел, что быть тренером Динамо, для тебя- это счастье! Ну-ну...