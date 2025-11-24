Футболиста «Эвертона» удалили за стычку с одноклубником

1764016600

вчера, 23:36

Сенегальского футболиста «Эвертона» удалили с поля в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» за стычку со своим одноклубником. Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Инцидент случился на 13-й минуте матча. Гейе ударил защитника «Эвертона» Майкла Кина, за что получил от арбитра прямую красную карточку.

Гейе 36 лет, он выступает за «Эвертон» с 2022 года. Ранее полузащитник играл за команду с 2016 по 2019 год. Футболист также выступал за английскую «Астон Виллу», французские «Пари Сен-Жермен» и «Лилль». В составе сборной Сенегала он является обладателем Кубка африканских наций (2021) и серебряным призером турнира (2019).