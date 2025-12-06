Соболев расстроен, что не смог забить в матче с «Акроном»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев расстроен, что не смог отметиться голом в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» (2:0). Об этом 28-летний форвард рассказал журналистам.
Ранее Соболев заявил, что забьет в матче с «Акроном» больше мячей, чем нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба. Во втором тайме форвард петербуржцев забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
«Конечно, расстроился. Ну ничего, офсайд, бывает. Подколол ли Дзюба? Нет, мы с ним не общались после игры», — сказал Соболев.
В нынешнем сезоне Соболев сыграл 23 матча в чемпионате и кубке страны, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Второе место занимает «Краснодар» (37 очков), третье — московский ЦСКА (36), эти команды проведут очный матч в воскресенье.