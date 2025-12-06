Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев расстроен, что не смог забить в матче с «Акроном»

06 декабря 2025, 23:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев расстроен, что не смог отметиться голом в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» (2:0). Об этом 28-летний форвард рассказал журналистам.

Ранее Соболев заявил, что забьет в матче с «Акроном» больше мячей, чем нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба. Во втором тайме форвард петербуржцев забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

«Конечно, расстроился. Ну ничего, офсайд, бывает. Подколол ли Дзюба? Нет, мы с ним не общались после игры», — сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл 23 матча в чемпионате и кубке страны, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Второе место занимает «Краснодар» (37 очков), третье — московский ЦСКА (36), эти команды проведут очный матч в воскресенье.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в «Зените»
06 декабря
Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы
05 декабря
Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым
05 декабря
Мантуан — о первой части сезона: «Не всё шло так, как мы хотели»
05 декабря
Колосков ожидает много голов в матче РПЛ «Краснодар» — ЦСКА
05 декабря
Мантуан назвал самый сложный матч для «Зенита» в первой части сезона РПЛ
05 декабря
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 09:09
Так надо играть лучше и забивать .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 