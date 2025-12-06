Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в «Зените»

1765051184

06 декабря 2025, 22:59

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» назвал свой первый гол в Мир — Российской премьер-лиге наградой за работу на тренировках. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле. В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия», — сказал Жерсон.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.