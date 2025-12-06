Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в «Зените»

06 декабря 2025, 22:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Жерсон назвал свой первый гол в Мир — Российской премьер-лиге наградой за работу на тренировках. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.

В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:0).

«В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле. В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия», — сказал Жерсон.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы
05 декабря
Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым
05 декабря
Мантуан — о первой части сезона: «Не всё шло так, как мы хотели»
05 декабря
Колосков ожидает много голов в матче РПЛ «Краснодар» — ЦСКА
05 декабря
Мантуан назвал самый сложный матч для «Зенита» в первой части сезона РПЛ
05 декабря
Мантуан рассказал, что в Петербурге чувствует себя как дома
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
08 декабря в 14:05
по весне ещё один забьёт !
но это не точно
RomarioBrazil
RomarioBrazil
08 декабря в 07:22
О да, Джерси, и ведь забил не весть кому, а великому и могучему Акрону
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
07 декабря в 18:12
...Я,блин,уже пересмотрел,виртуально!!!
shur
shur
07 декабря в 18:10
...вот тебе и ответ Palex !!! ...с июля месяца бразильский "Мэтр"
забил всего один единственный гол и рад до ус-ачки,это у него
период адаптации называется! Следущий гол будет в период
аклиматизации!!! Понаберут Мэтров по объявлению,девать некуда!!!
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 12:08
Если гол считается у самого Жерсона наградой - может стоит и контракт пересмотреть - парню много не надо...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 