Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в «Зените»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Жерсон назвал свой первый гол в Мир — Российской премьер-лиге наградой за работу на тренировках. Об этом 28-летний бразилец заявил журналистам.
В субботу Жерсон забил дебютный гол в чемпионате России в матче 18-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:0).
«В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле. В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия», — сказал Жерсон.
Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.
В нынешнем сезоне Жерсон сыграл 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.
но это не точно
но это не точно
забил всего один единственный гол и рад до ус-ачки,это у него
период адаптации называется! Следущий гол будет в период
аклиматизации!!! Понаберут Мэтров по объявлению,девать некуда!!!
