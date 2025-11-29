На Урале после ДТП с перевозившим футбольную команду автобусом завели дело

1764401335

сегодня, 10:28

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Также будет дана оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка дороги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях гололеда. Уточняется, что автобус перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет. Три пассажира автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

В прокуратуре региона сообщили, что со стороны надзорного ведомства также будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, ведется проверка.