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«Барселона» объявила расписание предсезонного тура в Японии

вчера, 12:42

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что команда отправилась в предсезонный тур в Японию.

«Барселона» объявляет, что основная команда отправляется в Японию, чтобы начать Азиатский тур 2025 года. Это произошло после того, как клуб и организатор урегулировали проблемы, из-за которых «Барселона» два дня назад отменила матч против «Виссел Кобе», который теперь возобновлён в расписании (27 июля). После завершения первой части тура команда отправится в Южную Корею, где проведёт два матча против «Сеула» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:39
Дружба победила всё - таки! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:19
Интересно, а в России предсезонный футбол можно будет смотреть или он тоже под запретом?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:08
Ну наконец то...
Проплата от японцев прошла...
Гость
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