«Барселона» объявила расписание предсезонного тура в Японии

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что команда отправилась в предсезонный тур в Японию.

«Барселона» объявляет, что основная команда отправляется в Японию, чтобы начать Азиатский тур 2025 года. Это произошло после того, как клуб и организатор урегулировали проблемы, из-за которых «Барселона» два дня назад отменила матч против «Виссел Кобе», который теперь возобновлён в расписании (27 июля). После завершения первой части тура команда отправится в Южную Корею, где проведёт два матча против «Сеула» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа).