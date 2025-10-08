УЕФА заработает 4,3 млрд евро за продажу прав на ЛЧ стриминговым сервисам

Ведущие стриминговые сервисы готовят крупное предложение на 4,3 млрд фунтов стерлингов, чтобы получить права на трансляцию Лиги чемпионов.
Согласно отчету The Mirror, стриминговые гиганты Netflix, Disney или Amazon потенциально могут получить эксклюзивные глобальные права на показ одного матча Лиги чемпионов в каждом туре с 2027 года.
УЕФА и европейские клубы, по прогнозам, заработают 4,3 миллиарда фунтов стерлингов за сезон, если согласуют эту сделку по продаже телевизионных прав. Ожидается, что вещатели получат доступ к опции "глобальный первый выбор” в ходе предстоящего процесса торгов за права на трансляцию клубных соревнований с 2027 по 2033 год. Ожидается, что введение глобального выбора может увеличить расходы зрителей на просмотр матчей, так как это потенциально приведет к разделению прав на трансляции между большим количеством вещательных компаний.
Махатма Ганди
Махатма Ганди