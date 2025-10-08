УЕФА заработает 4,3 млрд евро за продажу прав на ЛЧ стриминговым сервисам

1759952143

08 октября 2025, 22:35

Ведущие стриминговые сервисы готовят крупное предложение на 4,3 млрд фунтов стерлингов, чтобы получить права на трансляцию Лиги чемпионов.

Согласно отчету The Mirror, стриминговые гиганты Netflix, Disney или Amazon потенциально могут получить эксклюзивные глобальные права на показ одного матча Лиги чемпионов в каждом туре с 2027 года.