УЕФА заработает 4,3 млрд евро за продажу прав на ЛЧ стриминговым сервисам

08 октября 2025, 22:35

Ведущие стриминговые сервисы готовят крупное предложение на 4,3 млрд фунтов стерлингов, чтобы получить права на трансляцию Лиги чемпионов.

Согласно отчету The Mirror, стриминговые гиганты Netflix, Disney или Amazon потенциально могут получить эксклюзивные глобальные права на показ одного матча Лиги чемпионов в каждом туре с 2027 года.

УЕФА и европейские клубы, по прогнозам, заработают 4,3 миллиарда фунтов стерлингов за сезон, если согласуют эту сделку по продаже телевизионных прав. Ожидается, что вещатели получат доступ к опции "глобальный первый выбор” в ходе предстоящего процесса торгов за права на трансляцию клубных соревнований с 2027 по 2033 год. Ожидается, что введение глобального выбора может увеличить расходы зрителей на просмотр матчей, так как это потенциально приведет к разделению прав на трансляции между большим количеством вещательных компаний.

Перевод с tribalfootball.com
Nety
Nety ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:42
Сейчас старшее поколение ещё в офлайне, и младшему поколению приходится возвращаться в офлайн что бы общаться со старшим поколением. Как только закончется время старшего поколения и их не станет, тем кто в онлайн будет меньше поводов возвращается в офлайн
112910415
112910415
вчера в 08:00
времена не выбирают ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 05:43
"Течёт река"бабла" - в закрома УЕФА"...)
jRest
jRest
вчера в 05:41
Раньше боролись за ТВ-права, сейчас же интернет вытесняет телевизор. Интересно, как скоро вымрет телевизор, уйдя вслед проводному телефону. 🤔
Zola
Zola
вчера в 05:16
УЕФА деньги лопатой гребут!
nw5mry82u5p4
nw5mry82u5p4
вчера в 03:18
Ушатали 16и в погоне за баблом ранее такой интересный турнир
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 23:45
Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность..

Махатма Ганди
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 октября в 22:50
Крахоборы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 22:44
Лишь бы в правильное дело пустила, а не по карманам распихали...
