Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»

вчера, 18:17

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) показал, что арбитр не влиял на результаты матчей с участием московского «Торпедо». Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

«Следствие продолжается, и, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей „Торпедо“, которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат», — сказал Дюков.

Ранее отец арбитра Игорь Егоров в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг нахождение сына под стражей из-за подозрения в причастности к делу «Торпедо». Позднее в разговоре с порталом «РБ Спорт» Игорь Егоров заявил, что его сын проходит по соответствующему уголовному делу.

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников Мир — Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Бывший председатель совета директоров Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.