Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»

вчера, 18:17

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) показал, что арбитр Егор Егоров не влиял на результаты матчей с участием московского «Торпедо». Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

«Следствие продолжается, и, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей „Торпедо“, которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат», — сказал Дюков.

Ранее отец арбитра Игорь Егоров в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг нахождение сына под стражей из-за подозрения в причастности к делу «Торпедо». Позднее в разговоре с порталом «РБ Спорт» Игорь Егоров заявил, что его сын проходит по соответствующему уголовному делу.

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников Мир — Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Бывший председатель совета директоров Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:05
Это вилами по воде писано, но... Не пойман, значит не вор.. И что теперь? На ПМЖ за границу? Или опять судить?
Vilar
Vilar
сегодня в 01:00
С таким департаментом судейства, в тюрьмах никогда не будет ни футбольных судей, ни футболистов, ни футбольных функционеров. МВД, берите пример с РФС.
shur
shur
вчера в 22:10
....медицину, тьфу ты, РФС не проведёшь!!!
DXTK
DXTK
вчера в 22:07
Нужно было не пустить Торпедо в РПЛ сохранить Оренбург...... в РФС со своей задачей справились........
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:49
Егоров просто подумал, что это премия (1,5 млн руб от Торпедо) за хорошую работу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:47
РФС осталось благодарит Егорова, что признался в получении денег от директора Торпедо, но ничего не сделал и на результат не влиял.
вот мошенник!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:42
Егоров заявил, что получил 1,5 миллиона рублей от генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова. За эту сумму он должен был повлиять на результат матча торпедовцев с тульским «Арсеналом» в Первой лиге в марте этого года. «Торпедо» одержало победу со счетом 1:0, но судья настаивает, что он не оказывал влияния на игру.
На основании вышеизложенного Егорова надо судить не за взятку, а всего лишь за мошенничество. Скородумов будет признан потерпевшим по этому делу.
Какой "честный" Егоров!!!
particular
particular
вчера в 19:04
"Рафик совсем не виноват..." (с)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:03
Правила сайта разнятся в плане оскорблений и троллинга в отношении футбольных личностей и того же в отношении пользователей.

Вы наверняка много раз видели намного худшие вещи в адрес Криштиану Роналду и Лионеля Месси, некоторые пользователи это делают регулярно, и такие комментарии могут вызывать негативную реакцию у читающих их людей, однако они не нарушают правила сайта.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:01
Егоров по дороге в РФС)))
Инсаров
Инсаров
вчера в 18:55
Перед нами мошенник, аферист, который завладел чужими деньгами путём обмана (взял деньги и не выполнил обещания). Смотрите УК РФ.
112910415
112910415
вчера в 18:48
пусть возглавит департамент судейства !
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:46
Спасибо, что напомнили "перевод" слова "Чабан", но это в другом случае может и работало.... как Вы ответили, но Черчесов общественно известное лицо и "величать" так на страницах довольно таки известного СМИ, это прямое оскорбление. У него есть профессия и в настоящее время это не "чабан".
Пожалуйста, вернитесь к этому вопросу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:45
Судья Егор Егоров...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:37
Кстати, чабан - так называют пастухов в ряде стран и регионах. Так что даже если бы такие слова в адрес футбольных личностей запрешались, то это был бы троллинг, а не оскорбление. Или Вы считаете, что у профессии пастух есть стойкая негативная коннотация?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:32
Добрый вечер.

Оскорбления и троллинг в адрес футбольных личностей уже много лет как разрешены.
