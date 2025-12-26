Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Митрофанов рассказал о задачах РФС на 2026 год

вчера, 15:34

Российский футбольный союз (РФС) в 2026 году продолжит рассказывать органам государственной власти, крупным корпорациям и большому бизнесу о футболе. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«У нас есть задача рассказывать о футболе аудитории, которая влияет на реальное развитие страны, — сказал Митрофанов. — Прежде всего это органы государственной власти, крупные корпорации и большой бизнес. Естественно, участие в таких мероприятиях, как „Россия — спортивная держава“ или Петербургский международный экономический форум, для нас важно. Мы не просто „стоим ради присутствия“. Мы привлекаем внимание к футболу, заключаем соглашения, показываем, что спорт и футбол — хороший и правильный инструмент развития всех инициатив. И планируем заниматься этим дальше».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России может сыграть с командами Венгрии и Китая
25 декабря
РФС планирует участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2026 году
25 декабря
В РФС надеются, что ФИФА прислушается к позиции МОК по юношеским командам
25 декабря
РФС рассмотрит изменения правил лицензирования клубов
22 декабря
В РФС прокомментировали информацию об обращении Кержакова в ФИФА
20 декабря
В РФС ожидают, что Кордоба и Вильягра лично уладят конфликт
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:48
большой бизнес так то знает о футболе, и видимо немало - раз покупает Челси, Монако и подобное, а не Шинник и СпартакКострома
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:00, ред.
".......инструмент развития всех инициатив"

Теперь буду знать, что является инструментом развития всех инициатив...)

Вот. например, против коней играют не эстетично и ставят визави 11-ть метров...
А какая тут развивается "инициатива"?
Надоть это обсудить на "ПМЭФ"....
112910415
112910415
вчера в 17:52
вы уж там покрасивше рассказывайте ! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:49
Митрофанов, надеюсь завтра мы тебя уже не будем слышать в эфире? Надоело два дня слушать твою болтовню обо всём подряд. Я думаю задачу, которую тебе ставили благодетели, выполнена — пыль в глаза пущена, все довольны... Куда теперь? Тёплое море и горячий песок?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:04
Придётся рассказывать о футболе так как показывать особо нечего
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:44
Вы не поверите - я аж прослезился...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 