Митрофанов рассказал о задачах РФС на 2026 год

1766752475

вчера, 15:34

Российский футбольный союз ( РФС ) в 2026 году продолжит рассказывать органам государственной власти, крупным корпорациям и большому бизнесу о футболе. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

«У нас есть задача рассказывать о футболе аудитории, которая влияет на реальное развитие страны, — сказал Митрофанов. — Прежде всего это органы государственной власти, крупные корпорации и большой бизнес. Естественно, участие в таких мероприятиях, как „Россия — спортивная держава“ или Петербургский международный экономический форум, для нас важно. Мы не просто „стоим ради присутствия“. Мы привлекаем внимание к футболу, заключаем соглашения, показываем, что спорт и футбол — хороший и правильный инструмент развития всех инициатив. И планируем заниматься этим дальше».