РФС получил право публиковать решения по лицензированию клубов

вчера, 17:16

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил изменения в правилах лицензирования клубов, согласно которым РФС получил право публиковать решения по лицензированию в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Правила закрепляют право РФС публиковать резолютивные части решений по лицензированию, примененные меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов. Публикация таких сведений осуществляется в ограниченном объеме и направлена на информирование общественности о принятых решениях. Обновленные правила применяются в процедурах лицензирования на ближайшие сезоны и распространяются на все клубы, проходящие лицензирование в системе РФС», — сказано в сообщении пресс-службы организации.

РФС выдает лицензии российским футбольным клубам, оценивая их финансовую стабильность, прозрачность и соблюдение спортивных, инфраструктурных, кадровых и правовых стандартов.

Alex_67
Alex_67
вчера в 22:03
Ну наконец-то это свершилось... Как мы без этого жили?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:00
И что это даёт?
112910415
112910415
вчера в 19:26
вот он, судьбоносный прорыв !
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:05
А раньше разве не могли?
Гость
