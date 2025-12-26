РФС получил право публиковать решения по лицензированию клубов

1766758578

вчера, 17:16

Исполком Российского футбольного союза ( РФС ) утвердил изменения в правилах лицензирования клубов, согласно которым РФС получил право публиковать решения по лицензированию в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

«Правила закрепляют право РФС публиковать резолютивные части решений по лицензированию, примененные меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов. Публикация таких сведений осуществляется в ограниченном объеме и направлена на информирование общественности о принятых решениях. Обновленные правила применяются в процедурах лицензирования на ближайшие сезоны и распространяются на все клубы, проходящие лицензирование в системе РФС », — сказано в сообщении пресс-службы организации.