РФС планирует участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2026 году

25 декабря 2025, 16:57

Представители Российского футбольного союза (РФС) планируют участие в конгрессах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Конгресс УЕФА пройдет 12 февраля в Брюсселе, конгресс ФИФА состоится 30 апреля в Ванкувере.

«РФС примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА, если нашим представителям дадут визы, — сказал Митрофанов. — Но эти конгрессы технические. Есть повестка, которая заранее утверждается. По большому счету это одно из мероприятий, где люди могут увидеться. Для участников отборочного турнира [чемпионата Европы — 2028] также важна жеребьевка [группового этапа Лиги наций] после конгресса УЕФА. А конгресс ФИФА, где участвуют 211 стран, — скорее протокольное мероприятие».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:47
Е.Б.Н. и Горби тоже уходили под Новый год! К чему бы это?
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:42
На кого ж ты нас покидаешь, кормилец! Жаль…
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 декабря в 22:44
...Мог бы и до Нового Года подождать! Мы бы тут сбросились на подарок, билет на Парк де Пренс ! По чесноку,рад был пообщаться,
здоровья и всех благ! Чао Бамбино сорри!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
25 декабря в 20:35
Здравствуйте.

Нам жаль слышать что Вы уходите, при этом мы уважаем Ваше решение.

Были бы рады Вашему возврщению когда-то в будущем. Спасибо за всю активность на протяжении лет.

Очки для ставок передать нельзя, ввиду правил и технической стороны.
Bad Listener
Bad Listener
25 декабря в 20:23, ред.
Вот теперь мне картина ясна почему у нас в РФС такие д.......бы сидят. Чтобы на конгрессе их увидели и нашему футболу посочувствовали. А кто то там во власти чёртов гений всё таки. Так что пусть ездят, да всем цирком если можно, тогда глядишь нас из жалости вернут к соревнованиям.
Drosmo
Drosmo
25 декабря в 20:20
Мы вашего сына выгнали из школы, но чтобы на родительском собрании вы были обязательно. И кошелёк с собой не забудьте, на фонд школы нужно будет сдавать.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
25 декабря в 20:07
Напрашиваются знаменитые слова в их адрес))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 декабря в 19:52
Вечер добрый.
Покидаю ваш сайт. Хотел бы узнать, можно ли передать набранные баллы в КП каким-либо юзерам ? Там почти 20000 тыщ. Могли бы кому сгодиться.
particular
particular
25 декабря в 19:47
РФС не желает выпадать из обоймы европейского вертепа...
Варвар7
Варвар7
25 декабря в 19:28
Подготовка к конгрессу...

"Ни дать не взять"...
Смотреть снимок на 1 странице (только там вместо листа бумаги ноутбук)...)))
Alex_67
Alex_67
25 декабря в 19:03
Ключевая фраза — "Если дадут визы"
металлург
металлург
25 декабря в 19:01
Просто люди "важные" хотят не за свой счёт съездить, отдохнуть, развеяться, вспомнить былые времена
Romeo 777
Romeo 777
25 декабря в 18:29
И что?😂🤦🏽‍♂️
112910415
112910415
25 декабря в 18:26
предельно важная это штука - на конгрессе посидеть ! )
Rupertt
Rupertt
25 декабря в 18:24
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
25 декабря в 18:21
А какой смысл даже в техническом конгрессе участвовать. Вот чтобы что?
sv_1969
sv_1969
25 декабря в 17:51
Стратеги блин (((планы строят(((вы сначала прекратите взносы платить так как нас там нет.
shlomo2
shlomo2
25 декабря в 17:37
Ключевое слово " если дадут".... вопрос закрыт.
