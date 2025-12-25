РФС планирует участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2026 году

1766671046

25 декабря 2025, 16:57

Представители Российского футбольного союза ( РФС ) планируют участие в конгрессах Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС .

Конгресс УЕФА пройдет 12 февраля в Брюсселе, конгресс ФИФА состоится 30 апреля в Ванкувере.

« РФС примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА , если нашим представителям дадут визы, — сказал Митрофанов. — Но эти конгрессы технические. Есть повестка, которая заранее утверждается. По большому счету это одно из мероприятий, где люди могут увидеться. Для участников отборочного турнира [чемпионата Европы — 2028] также важна жеребьевка [группового этапа Лиги наций] после конгресса УЕФА . А конгресс ФИФА , где участвуют 211 стран, — скорее протокольное мероприятие».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.