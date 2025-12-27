«Манчестер Сити» на выезде одолел «Ноттингем Форест»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Жиру-Хатчинсон (54'). За гостей забивали Рейндерс (48'), Шерки (83').
По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 18 очков, у гостей — 40 очков.
В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 30 декабря, соперником будет «Эвертон». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 1 января 2026, (соперник — «Сандерленд»).
Как же противно на это смотреть!
МС с победой!
Шерки - лучший трансфер 2025))
Скучнейший первый тайм, во втором пошло повеселее уже!) но в целом не хватает свежести командам, плотный график, травмы, кубок Африки....
Новички горожан своими голами принесли победу!!))
Ход за пушкарями...
