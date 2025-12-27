Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» на выезде одолел «Ноттингем Форест»

вчера, 17:25
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Жиру-Хатчинсон (54'). За гостей забивали Рейндерс (48'), Шерки (83').

По итогам встречи «Ноттингем Форест» имеет 18 очков, у гостей — 40 очков.

В следующем матче «Ноттингем Форест» сыграет 30 декабря, соперником будет «Эвертон». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 1 января 2026, (соперник — «Сандерленд»).

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:45
АПЛ непредсказуемый турнир — каждый может обыграть любого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:42
Следующий матч у МС уже в новом году, с новыми силами...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:49
МС сейчас на ходу... Это ожидаемый результат.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:20
Три очка взяли и это думаю главное на данный момент для Сити!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:47
Матч получился ожидаемо сложным для «Фореста», но команда точно не выглядела безнадежно. Первый тайм терпели, старались играть компактно, а после перерыва даже появилось ощущение, что можно зацепиться за очки. Гол Жиру-Хатчинсона — вообще красавец, момент реализовал хладнокровно, и в этот момент стадион реально ожил. Было видно, что ребята поверили, что «Сити» можно укусить.
Salo 37
Salo 37
вчера в 18:32
Очередной отскок шарлатана
Как же противно на это смотреть!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:23
тяжелая победа да, но в таких победах и проявляется чемпионский характер.
МС с победой!
Шерки - лучший трансфер 2025))
Брулин
Брулин
вчера в 17:48
Судя по тенденциям последних туров, Сити — вопреки происходящему на поле — вытащил этот матч на классе, реализовав свои редкие моменты
particular
particular
вчера в 17:41
Преодоление... А когда-то было время фееричных атак и убедительных побед...
Nenash
Nenash
вчера в 17:32
Игра Сити труслива и ленива.. Победы они не заслужили.. Но победили..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Именно "одолели"))))
Скучнейший первый тайм, во втором пошло повеселее уже!) но в целом не хватает свежести командам, плотный график, травмы, кубок Африки....
Новички горожан своими голами принесли победу!!))
Ход за пушкарями...
