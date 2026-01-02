Top.Mail.Ru
Любили и ценили: что известно о бывшем футболисте «Спартака» Мухамадиеве

02 января 2026, 13:48

Умер бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев. Рассказываем, чем известен экс-игрок сборных России и Таджикистана.

Футбольная карьера

О смерти Мухамадиева сообщила его вдова Мохира Мухамадиева. «Да, это случилось сегодня вечером», — сказала она 1 января. 15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

Первой взрослой командой в карьере Мухамадиева стал «Памир» из Душанбе, в котором он пробыл 7 лет, став победителем Первой лиги чемпионата СССР.

После этого Мухамадиев перешел в московский «Локомотив», в котором выступал с 1992 по 1993 год. Тогда же его впервые вызвали в сборную Таджикистана, но позднее он сделал выбор в пользу национальной команды России. В 1995 году он сыграл единственный матч за российскую сборную в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 1996 против соперников из Фарерских островов (3:0), забив на стадионе «Лужники» один из голов.

В 1993-1994 годах выступал за турецкий «Анкарагюджю». Самым знаменательным событием стал переход в московский «Спартак». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, всего за команду отыграл 39 матчей. В частности, Мухамадиев стал автором единственного гола в матче группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках» против киевского «Динамо» (1:0), что позволило спартаковцам взять реванш за поражение в Киеве (2:3).

Затем Мухамадиев попал в «Локомотив» из Нижнего Новгорода, после этого выступал за австрийскую «Аустрию», московское «Торпедо», узбекистанские «Бухару», «Самараканд», ярославский «Шинник», тульский «Арсенал», подольский «Витязь».

Тренерская карьера

С 2003 по 2008 год был тренером «Витязя». После этого до 2012 года работал спортивным директором казанского «Рубина», вместе с которым стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах. В сезоне-2011/12 команда выиграла Кубок России.

Также Мухамадиев был главным тренером сборной Таджикистана (2013-2015), таджикского «Истиклола» (2016-2018), «Бухары» (2019-2020), был тренером в казахстанском «Ордабасы», первым вице-президентом «Истиклола», директором таджикского «Вахша».

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:24
Немного сыграл за «Спвртак», но всё же помним его.
112910415
112910415
02 января в 15:14
земля ему пухом
Alex_67
Alex_67
02 января в 14:25
Что имеем не храним, потеряем...
