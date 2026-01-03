Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Монако» уступил «Лиону» в матче Лиги 1, Головин сыграл 77 минут

вчера, 21:04
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 3Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Лион» со счетом 3:1 обыграл «Монако» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Павел Шульц (38-я, 57-я минуты) и Абнер Винисиус (79). У проигравших отличился Мамаду Кулибали (45+3). На 71-й минуте он получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 77-й минуте. Он провел 11-й матч в текущем сезоне чемпионата Франции, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

«Монако» потерпел третье поражение подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Лион» с 30 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Монако» 16 января примет «Лорьян», «Лион» 18 января дома сыграет с «Брестом».

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФК «Монако»
Все комментарии
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:33
...С Новым Годом! Колких коментов,хорошего настроения,здоровья,всех благ!
Прилюдия Монако такова!
Осталась от Сашка выходит только Голова!!!
Казалось бы идёт игра,да толку только ни ...!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:11
Статистика у Головина слабая.
rhe2grsp8g6j
rhe2grsp8g6j
вчера в 23:36
Саня опять провёл матч без результатно
particular
particular
вчера в 22:59, ред.
Монако становится поставщиком очков... Безвольно и уныло...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:36
Сдувается Монако неуклонно. Вылета не будет, но середняком клуб стал уже
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:08
"«Монако» потерпел третье поражение подряд." - пора делать оргвыводы...)))
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:46
Да уж!Как то не прёт у них в этом сезоне
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:31
монегаски видимо без еврокубков на следующий год
Гость
