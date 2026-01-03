«Монако» уступил «Лиону» в матче Лиги 1, Головин сыграл 77 минут

«Лион» со счетом 3:1 обыграл «Монако» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Павел Шульц (38-я, 57-я минуты) и Абнер Винисиус (79). У проигравших отличился Мамаду Кулибали (45+3). На 71-й минуте он получил прямую красную карточку и был удален с поля.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 77-й минуте. Он провел 11-й матч в текущем сезоне чемпионата Франции, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
«Монако» потерпел третье поражение подряд. Команда набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Лион» с 30 очками располагается на 5-й строчке.
В следующем туре «Монако» 16 января примет «Лорьян», «Лион» 18 января дома сыграет с «Брестом».
Прилюдия Монако такова!
Осталась от Сашка выходит только Голова!!!
Казалось бы идёт игра,да толку только ни ...!!!
