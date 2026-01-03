Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» в результативном поединке победил «Борнмут»

вчера, 22:30
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: де Лима Барбоса (10'), Крупи (77'). За гостей забивали Габриэль Магальяйнс (16'), Райс (54', 71').

По итогам встречи «Борнмут» имеет 23 очка, у гостей — 48 очков.

В следующем матче «Борнмут» сыграет 7 января, соперником будет «Тоттенхэм». «Арсенал» проведет следующий матч 8 января, (соперник — «Ливерпуль»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в чемпионате Италии
Вчера, 22:00
«Монако» уступил «Лиону» в матче Лиги 1, Головин сыграл 77 минут
Вчера, 21:04
«Астон Вилла» одержала победу над «Ноттингем Форест» в игре АПЛ
Вчера, 17:45
«Милан» на выезде победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Вчера, 00:45
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу»
31 декабря 2025
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью
31 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 08:51
С победой Великие Канониры!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:42
Длинная скамейка Арсенала или коллектив Астон Виллы? Мне больше нравится то, что делает Унаи Эмери. Отдельные почти пренебрежительные высказывания Артеты об игроках команды раньше настораживали, сейчас Микель стал аккуратнее. Он большой специалист, но его человеческие качества позволю себе подвергнуть сомнению. Время всё расставит по своим местам. Спад, рано или поздно, в Арсенале будет. У Артеты появится возможность проявить лучшие качества...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:50
Имеешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:49
...честь имею!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:48
Вот ты красавец, Санёк - в самую девятку угодил, ещё и форму подобрал!!!!!!! А стихи, как всегда- Гениальны!!!!!!! Спасибо, Дружище, растрогал!!!!!!! С Новым годом тебя, Дорогой, с новым Счастьем и конечно- ЗДОРОВЬЕМ!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌲🌲🌲🌲🌲🌲⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:32
Это так, но уж слишком невыразительны были с волками и Лидсом, есть и ничейка со “Сандерленда” (1:1)... А с птицами еле еле вползли в 2:1....
Не верю в победу бывших..)
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Скамейка "полноценных" (Тристан) имеется, а вдруг?)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
....Уж Новый год на Соккере настал!
На сайте трудится за всех любимый наш Капрал!!!
Тут в голову не лезет ни строки!
А Витя что не комент,то стихи!!!
С Новым 2026 годом, здоровья и всех благ!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:06
Не потянет Арсенал все турниры
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:51
АРС идет к титулу
Тристан
Тристан
вчера в 23:46
Молодцы канониры! Больше всего порадовала качественная замена 3 на 3 во втором тайме, болею за Арсенал ...цать лет, но не помню, что бы у пушкарей была равноценная старту скамейка. Да, еще Инкапие радует прогрессом именно на фланге.
A.S.A
A.S.A ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:36
Доброй ночи, Олег!
Каким бы сейчас ни был Ливерпуль, Арсенал дня них всегда будет раздрожителем...могут и выдать матч жизни против нас
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Саркис!

Судя по последним двум играм Ливерпуля, Арсенал их даже не заметит...)
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:20
Сумбурный первый тайм от игроков Арсенала, очень много брака, в результате и гол подарили Борнмуту, благо быстро отыгрались. Во втором тайме команда заметно преобразилась, взяла мяч под свой контроль, стала создавать больше голевых моментов и в итоге повели 1-3.....но шикарный удар Крупи вернул интригу в матче и привычную валидольную концовку для болельщиков Арсенала! Благо на большее игроков Борнмута не хватило.....
Год начали с победы, так что удачи нам, ПУШКАРИ!!! Впереди супер матч с Ливерпулем
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:15
Райс хорош конечно.
Пушкарей с победой!
Саркиса в персону!)
particular
particular
вчера в 23:03
Характерная для АПЛ игра с остротой и перчинкой...
Capral
Capral
вчера в 22:51
После яркой и результативной игры с Челси, и сегодня ждал остроты от Борнмута. Но Арсенал не Челси, и те острые прорывы, что были в игре с аристократами, сегодня не получились. Первый гол в ворота Арсенала- глупый по своей сути, зато сольный проход, предшествующий ответке Арсенала, получился в лучших традициях мини-футбола. Арсенал не особо удивил, и как мне показалось не очень напрягался, а в рабочем стиле взял три очка, хотя, дальний красивый удар Крупи, показалось вернул интригу... Много позиционных ошибок в ЦЗ Борнмута и как свидетельствue два гола- второй и третий. Вобщем всё логично, хотя не сказать, что в обороне лондонцев всё безупречно. И вот ближайший матч с Ливерпулем ожидаю с большим интересом, даже несмотря на невзрачную и неубедительную игру Ливерпуля...

Арсенал с победой!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 