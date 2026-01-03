«Арсенал» в результативном поединке победил «Борнмут»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметились: де Лима Барбоса (10'), Крупи (77'). За гостей забивали Габриэль Магальяйнс (16'), Райс (54', 71').
По итогам встречи «Борнмут» имеет 23 очка, у гостей — 48 очков.
В следующем матче «Борнмут» сыграет 7 января, соперником будет «Тоттенхэм». «Арсенал» проведет следующий матч 8 января, (соперник — «Ливерпуль»).
Арсенал с победой!!!
Арсенал с победой!!!
Год начали с победы, так что удачи нам, ПУШКАРИ!!! Впереди супер матч с Ливерпулем
Год начали с победы, так что удачи нам, ПУШКАРИ!!! Впереди супер матч с Ливерпулем