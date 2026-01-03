Top.Mail.Ru
«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в чемпионате Италии

вчера, 22:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Лечче». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: МакКенни (49'). За гостей забил Банда (45+2').

По итогам встречи «Ювентус» имеет 33 очка, у гостей — 17 очков.

В следующем матче «Ювентус» сыграет 6 января, соперником будет «Сассуоло». «Лечче» проведет следующий матч 6 января, (соперник — «Рома»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:16
А Лечче может бороться, когда нависает опасность лишения прописки. Молодцы!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:14
Возможно эти два потерянных очка в матче с одним из аутсайдеров на своём поле - ещё ой как "аукнутся" "Старой сеньоре" на финише...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:50
Вот уж если честно не ожидал
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:33
Где Юве этот каловый состав набрала, давид, келли, американец
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:28
шанс Ромы оторваться от Юве.
но это будет сложно.
играют с Аталантой в Бергамо.
и хозяева готовы огорчить римских волков Гасперини!
и пока Аталанта ведет в счете.
однако Ювентус еще не готов вернуться как лидер итальянского клубного футбола.
Vilar
Vilar
вчера в 23:12, ред.
Так разбазаривая очки, Юве "далеко" уедет.
drug01
drug01
вчера в 22:48
Ювентус играя дома упускает очень важные очки!. Теперь надо догонять...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:10
А вот этого мало кто ожидал.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:09, ред.
Не верю в Ювентус Спалетти. Сассуоло может и выиграть у Старой тёти.
