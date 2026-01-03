«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в чемпионате Италии

В матче итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Лечче». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: МакКенни (49'). За гостей забил Банда (45+2').
По итогам встречи «Ювентус» имеет 33 очка, у гостей — 17 очков.
В следующем матче «Ювентус» сыграет 6 января, соперником будет «Сассуоло». «Лечче» проведет следующий матч 6 января, (соперник — «Рома»).
