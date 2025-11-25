Top.Mail.Ru
 
 
 
Дом футболиста «Кремонезе» Варди ограбили во время матча с «Ромой»

сегодня, 16:01
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)1 : 3Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Дом английского нападающего Джейми Варди, выступающего за «Кремонезе», был ограблен во время матча чемпионата Италии по футболу с «Ромой». Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, ущерб оценивается в размере 80 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что трое грабителей похитили часы, драгоценности, деньги и другие ценные вещи.

Встреча 12-го тура чемпионата Италии прошла 23 ноября и завершилась победой «Ромы» (3:1). Варди провел на поле все 90 минут. Он перешел в «Кремонезе» в сентябре нынешнего года, подписав контракт на один сезон. В составе клуба нападающий провел 8 матчей в чемпионате Италии, отметившись 2 забитыми мячами. «Кремонезе» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 14 очков по итогам 11 туров.

Варди 38 лет. С 2012 по 2025 год он выступал за английский «Лестер». За клуб игрок провел 500 матчей в различных турнирах, забив 200 голов, являясь рекордсменом команды по обоим показателям. Вместе с командой он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, став лучшим игроком турнира. Для «Лестера» это первое и пока единственное чемпионство в истории.

Нападающий также является обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Англии (2021). В сезоне-2019/20 Варди забил 23 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата. В сезонах-2013/14 и 2023/24 форвард помог «Лестеру» выиграть Чемпионшип — второй по силе дивизион национального первенства. Всего на счету Варди 145 голов в Английской премьер-лиге, он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров соревнования.

За сборную Англии на счету Варди 7 забитых мячей и 1 голевая передача в 26 матчах. Он выступал за национальную команду с 2015 по 2018 год, завершив выступления за сборную после чемпионата мира в России. На мировом первенстве 2018 года он сыграл в четырех встречах, не отметившись результативными действиями, а команда проиграла бельгийцам в игре за третье место (0:2). Также Варди принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, на котором сборная Англии дошла до 1/8 финала. На том турнире англичане играли в одной группе с командой России (1:1), но футболист в том матче остался в запасе. Всего на том турнире он провел три игры, забив гол в ворота команды Уэльса на групповой стадии (2:1).

Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:02
Грустно признавать, но за последние годы в Италии стало слишком много случаев ограблений домов футболистов во время матчей. Особенно тех, кто недавно переехал. Бандиты отслеживают графики игр, маршруты, даже соцсети. Варди только недавно переехал — логично, что он ещё не успел обжиться и выстроить охрану как дома в Англии.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:47
А эта уже накатанная схема ограбления... наверное уже даже "клише" есть в интернете .....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:45
Да и "обнесли" Джейми судя по всему какие то горемыки ведь - «счастливые часов не наблюдают» , а эти заметили в первую очередь...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 16:44
Печально когда такое происходит. Желаю чтобы преступников скоро нашли.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:39
Выбрали время, когда никого нет дома...
shur
shur
сегодня в 16:34
...А Я ему говорил, Джеймс,Старина,ты хоть знаешь кого приглашаешь к себе в дом на вечеринки?! Не послушал,факт на лицо!
