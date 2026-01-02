Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заинтересован в том, чтобы выкупить акции «Севильи». Центрбек начинал карьеру в этом клубе, также он недавно возвращался в него в качестве игрока.
Опытный футболист уже сделал несколько запросов, чтобы подготовить основу для возможной сделки.
Сам Рамос недавно покинул мексиканский «Монтеррей» и пока находится без клуба. По слухам, игрок хочет вернуться в Европу.
В покупке «Севильи» также заинтересована американская компания, однако она ухудшила свое предложение после того, как ознакомилась с финансовыми показателями клуба.
Севилья для Серхио родной клуб, да и болельщики скорее всего будут очень рады что клуб приобретёт свой человек. Вот только если у Рамоса не получится в короткий срок хоть немного выправить дела команды, то эти же болельщики начнут его неистово освистывать. Как говорится - от любви до ненависти один шаг.
