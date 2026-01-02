Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»

1767351488

02 января 2026, 13:58

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании заинтересован в том, чтобы выкупить акции «Севильи». Центрбек начинал карьеру в этом клубе, также он недавно возвращался в него в качестве игрока.

Опытный футболист уже сделал несколько запросов, чтобы подготовить основу для возможной сделки.

Сам Рамос недавно покинул мексиканский «Монтеррей» и пока находится без клуба. По слухам, игрок хочет вернуться в Европу.

В покупке «Севильи» также заинтересована американская компания, однако она ухудшила свое предложение после того, как ознакомилась с финансовыми показателями клуба.