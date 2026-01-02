Top.Mail.Ru
Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»

02 января 2026, 13:58

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заинтересован в том, чтобы выкупить акции «Севильи». Центрбек начинал карьеру в этом клубе, также он недавно возвращался в него в качестве игрока.

Опытный футболист уже сделал несколько запросов, чтобы подготовить основу для возможной сделки.

Сам Рамос недавно покинул мексиканский «Монтеррей» и пока находится без клуба. По слухам, игрок хочет вернуться в Европу.

В покупке «Севильи» также заинтересована американская компания, однако она ухудшила свое предложение после того, как ознакомилась с финансовыми показателями клуба.

Hamman
Hamman
02 января в 21:06
Рамосу прежде чем ввязываться в такой бизнес нужно очень хорошо подумать. Посоветоваться например с Роналдо (бразильцем естественно). Севилья это даже и близко не Вальядолид, но клубы имеют похожую проблему - финансовый кризис.
Севилья для Серхио родной клуб, да и болельщики скорее всего будут очень рады что клуб приобретёт свой человек. Вот только если у Рамоса не получится в короткий срок хоть немного выправить дела команды, то эти же болельщики начнут его неистово освистывать. Как говорится - от любви до ненависти один шаг.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
02 января в 18:09
Не самый плохой вариант для клуба у которого постоянные проблемы с финансами. Человек из "системы" клуба. Для самого Рамоса тоже неплохое вложение и должок в большем объеме клубу отдаст, и возможен шанс чутка подзаработать. Подождем чем закончится эта история.
112910415
112910415
02 января в 17:38
круто же !
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 января в 16:37
Не думаю что вложение в Севилью принесет ему прибыль небывалую!
Варвар7
Варвар7
02 января в 16:07, ред.
Он вас научит "родину любить" - свою андалусскую...)
2h3ejmtf9f64
2h3ejmtf9f64
02 января в 15:23
На Севилье вряд ли заработаешь, только потеряешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 января в 14:29
Накопил денег на футболе, можно и клубик приобрести...
CCCP1922
CCCP1922
02 января в 14:22
Вложить деньги в футбол — хорошее дело
