Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыЧемпионат мира 2026

Английские фанаты не покупают билеты на ЧМ-2026 из-за высоких цен

вчера, 23:22

Болельщики сборной Англии массово отказываются от билетов на ЧМ из-за «грабительских» цен. Всего фанаты уже отклонили предложения о покупке 6000 мест, включая более 1000 на финал по 3130–6489 фунтов.

90% из 30 000 членов England Supporters Travel Club проигнорировали билеты, предложенные по ценам ФИФА. Футбольная ассоциация Англии продала лишь 3409 из выделенных 4500 билетов на финал 19 июля на «МетЛайф Стэдиум» (82 000 мест) в Нью-Джерси.

Непроданные 1091 билет стоят в сумме свыше 7,1 млн фунтов — почти все они из самых дорогих секторов категории 1.

Также Футбольная ассоциация Англии продала 2686 из 3500 мест на полуфинал ЧМ. Помимо 500 бюджетных билетов по 45 фунтов, цены варьируются от 687 до 2370 фунтов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Англия
Перевод с thesun.co.uk
«Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона
27 декабря 2025
В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр
09 декабря 2025
УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»
19 ноября 2025
В Англии объяснили, почему легендарный «Энфилд» не примет матчи Евро-2028
17 ноября 2025
Финал чемпионата Европы в 2028 году пройдет на «Уэмбли»
12 ноября 2025
Строительство стадиона на 55 тыс. мест стартовало в Новом Ташкенте
11 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
не беда, есть ещё время !
qbz2an9mmgne
qbz2an9mmgne
сегодня в 05:51
Будут играть при полупустых трибунах
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Грех толстосумов не потрясти, можно ещё поднять.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:23
Не испытываю никакого сочувствия к английским болельщикам.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:20
Цены на билеты? Их устанавливают хозяева...
chromage
chromage
сегодня в 04:00
670 тыс рублей за то что можно дома посмотреть бесплатно ) я бы тоже отказался )
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:16
Сдаётся мне, что в случае выхода сборной Англии в финал Чемпионата Мира эти выделенные для них билеты будут раскуплены в мнгновение ока, а кое-кто ещё и сможет на этом наварится, так что не стоит пока отчаиваться организаторам мирового футбольного первенства по поводу слабой распродажи билетов для английских болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
вчера в 23:37, ред.
...вот блин,чопорные англичане! Вечные интриганы и вечно недовольные! Бабла у них нет, как же...!!! Всю жизнь на острове,как впрочем и янки,не забот,не хлопот, а всё им не так!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:37
по-моему нормальные продажи. 1000 билетов на финал не продали.подумаешь. купят еще - до мундиаля полгода, накопят)) цены высокие но это и финал если что. месячную зарплату отдать не каждый хочет, но такое раз в жизни
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 