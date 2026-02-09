Английские фанаты не покупают билеты на ЧМ-2026 из-за высоких цен

1770668538

вчера, 23:22

Болельщики сборной Англии массово отказываются от билетов на ЧМ из-за «грабительских» цен. Всего фанаты уже отклонили предложения о покупке 6000 мест, включая более 1000 на финал по 3130–6489 фунтов.

90% из 30 000 членов England Supporters Travel Club проигнорировали билеты, предложенные по ценам ФИФА . Футбольная ассоциация Англии продала лишь 3409 из выделенных 4500 билетов на финал 19 июля на «МетЛайф Стэдиум» (82 000 мест) в Нью-Джерси.

Непроданные 1091 билет стоят в сумме свыше 7,1 млн фунтов — почти все они из самых дорогих секторов категории 1.