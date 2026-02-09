Английские фанаты не покупают билеты на ЧМ-2026 из-за высоких цен

Болельщики сборной Англии массово отказываются от билетов на ЧМ из-за «грабительских» цен. Всего фанаты уже отклонили предложения о покупке 6000 мест, включая более 1000 на финал по 3130–6489 фунтов.
90% из 30 000 членов England Supporters Travel Club проигнорировали билеты, предложенные по ценам ФИФА. Футбольная ассоциация Англии продала лишь 3409 из выделенных 4500 билетов на финал 19 июля на «МетЛайф Стэдиум» (82 000 мест) в Нью-Джерси.
Непроданные 1091 билет стоят в сумме свыше 7,1 млн фунтов — почти все они из самых дорогих секторов категории 1.
Также Футбольная ассоциация Англии продала 2686 из 3500 мест на полуфинал ЧМ. Помимо 500 бюджетных билетов по 45 фунтов, цены варьируются от 687 до 2370 фунтов.
Болейте за своих, а не против чужих!
