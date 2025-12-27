Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона

вчера, 09:48

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Джона Робертсона. Об этом заявил владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Робертсон умер 25 декабря на 73-м году жизни.

«Сегодня я рекомендовал совету директоров переименовать трибуну в честь Джона Робертсона, в знак признания его выдающегося вклада в наш клуб, чтобы его наследие и наш великий герой навсегда остались в памяти», — сказал Маринакис.

Робертсон выступал за «Ноттингем» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с «Ноттингемом» он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз — Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских «Уикоме», «Норвиче», «Лестере», «Астон Вилле» и шотландском «Селтике».

Подписывайся в ВК
Все новости
В столице Ирана планируют построить три больших стадиона — мэр
09 декабря
УЕФА разрешил «Барселоне» провести на «Камп Ноу» матч против «Айнтрахта»
19 ноября
В Англии объяснили, почему легендарный «Энфилд» не примет матчи Евро-2028
17 ноября
Финал чемпионата Европы в 2028 году пройдет на «Уэмбли»
12 ноября
Строительство стадиона на 55 тыс. мест стартовало в Новом Ташкенте
11 ноября
«Камп Ноу» принял футбольное мероприятие впервые с мая 2023 года
07 ноября
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:56
Это делает честь НФ! Память великое дело!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 