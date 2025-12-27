«Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Джона Робертсона. Об этом заявил владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Робертсон умер 25 декабря на 73-м году жизни.
«Сегодня я рекомендовал совету директоров переименовать трибуну в честь Джона Робертсона, в знак признания его выдающегося вклада в наш клуб, чтобы его наследие и наш великий герой навсегда остались в памяти», — сказал Маринакис.
Робертсон выступал за «Ноттингем» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с «Ноттингемом» он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз — Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских «Уикоме», «Норвиче», «Лестере», «Астон Вилле» и шотландском «Селтике».