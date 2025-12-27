«Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь Джона Робертсона

1766818115

вчера, 09:48

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» переименует трибуну стадиона в честь двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Джона Робертсона. Об этом заявил владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Робертсон умер 25 декабря на 73-м году жизни.

«Сегодня я рекомендовал совету директоров переименовать трибуну в честь Джона Робертсона, в знак признания его выдающегося вклада в наш клуб, чтобы его наследие и наш великий герой навсегда остались в памяти», — сказал Маринакис.