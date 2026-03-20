В Южной Америке Аргентину объявили двукратным победителем Финалиссимы

сегодня, 10:30

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выступил с критикой в адрес европейцев после отмены матча Финалиссимы между Аргентиной и Испанией.

Если применить принцип неявки соперника и технического поражения, то Аргентина стала двукратным обладателем Финалиссимы (команда уже завоевывала трофей в 2022-м — прим.). Знаете, кто двукратный чемпион? Это мы, а они не явились.

Ранее матч Финалиссимы, изначально намеченный на 27 марта в Катаре, был отменен. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке игру сначала решили перенести, но стороны не согласовали новое место проведения. Испания предложила сыграть в Мадриде, затем рассматривался вариант с двумя играми в Испании и Буэнос-Айресе. Последним предложением было сыграть в Риме — за это выступили аргентинцы, однако это не устроило уже Испанию.