В Южной Америке Аргентину объявили двукратным победителем Финалиссимы

сегодня, 10:30

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выступил с критикой в адрес европейцев после отмены матча Финалиссимы между Аргентиной и Испанией.

Если применить принцип неявки соперника и технического поражения, то Аргентина стала двукратным обладателем Финалиссимы (команда уже завоевывала трофей в 2022-м — прим.). Знаете, кто двукратный чемпион? Это мы, а они не явились.

Ранее матч Финалиссимы, изначально намеченный на 27 марта в Катаре, был отменен. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке игру сначала решили перенести, но стороны не согласовали новое место проведения. Испания предложила сыграть в Мадриде, затем рассматривался вариант с двумя играми в Испании и Буэнос-Айресе. Последним предложением было сыграть в Риме — за это выступили аргентинцы, однако это не устроило уже Испанию.

lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:24
судит Вилков, на ВАРе Безбородов. и в напряженном матче с шестнадцатью пенальти побеждает Зенит
STVA 1
сегодня в 11:19
25% а кто такая Испания? Там нет ни одного игрока из ведущих клубов ЮА)))
25процентный клоун
сегодня в 11:08
А кто такая эта Аргентина, что про неё столько говорят?
Там ни одного игрока ведущих команд Европы
Валерыч
сегодня в 11:04
Интересно, а медалями и кубком победителей Финалиссимы сборную Аргентины наградят?
sihafazatron
сегодня в 10:36
Ну теперь суперфиналисимму в суде разыграют Аргентина и Марокко))
v2mr7vwzqysf
сегодня в 10:32
У нас тоже есть один кабинетный чемпион
Гость
