«Милан» согласовал условия контракта с Сусо
1420529264
Футболист должен подписать четырехлетний контракт с «россонери» по окончании сезона.
["news\/1421981\/real-sosedad-barselona","news\/1421978\/senegal-marokko","news\/1421977\/milan-lechche","news\/1421976\/senegal-marokko","news\/1421975\/tyav-pap","news\/1421974\/torino-roma","news\/1421973\/zhake-zheremi-chelsi","news\/1421972\/toppmyoller-dino-ayntraht","news\/1421970\/atletiko-alaves","news\/1421971\/senegal-marokko","news\/1421969\/makarov-denis-krylya-sovetov","news\/1421968\/rostov","news\/1421967\/kostov-vasiliy-arsenal","news\/1421966\/karrik-maykl-manchester-yunayted","news\/1421965\/zinchenko-aleksandr-arsenal","news\/1421964\/mostovoy-aleksandr-real-sosedad","news\/1421963\/mourino-zhoze-real","news\/1421962\/rafinya","news\/1421961\/echeverri-klaudio-zhirona","news\/1421960\/musaev-murad-krasnodar","news\/1421959\/koloskov-vyacheslav","news\/1421958\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1421957\/kalyari-yuventus","news\/1421956\/dzyuba-artyom-akron","news\/1421955\/rb-leypcig-bavariya","news\/1421954\/nottingem-forest-arsenal","news\/1421952","news\/1421951\/markinos-spartak","news\/1421950\/egipet-nigeriya","news\/1421949\/liverpul-bernli"]