«Милан» согласовал условия контракта с Сусо

06 января 2015, 10:27
 Полузащитник «Ливерпуля» Сусо принял предложение «Милана», утверждают итальянские СМИ.
 
Футболист должен подписать четырехлетний контракт с «россонери» по окончании сезона.
