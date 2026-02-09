Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

У Карвахаля и Арбелоа возник конфликт

вчера, 15:13

У тренера «Реала» Альваро Арбелоа и капитана команды Даниэля Карвахаля напряжённые отношения. Защитник уверен, что способен помогать клубу на поле, но наставник не объясняет причин его отсутствия в основе, передаёт El Chiringuito.

Опытный футболист также перестал участвовать в предматчевых занятиях.

Арбелоа возглавил «Реал» в начале января, сменив у руля команды Хаби Алонсо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игроки «Райо Вальекано» раскритиковали устаревшую инфраструктуру клуба
08 февраля
«Это не „Аравия Роналду“». Саудовцы резко раскритиковали Криштиану
08 февраля
В Еврокомиссии не поддержали заявление Инфантино по снятию бана с России
06 февраля
В саудовской лиге ответили на критику со стороны Роналду
06 февраля
Свищев: «Эстонским клубам надо заняться собой и своим чемпионатом»
04 февраля
Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты российским командам
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 23:50, ред.
Желтуха! В других спорт источниках давали уже пояснения тренерского штаба по поводу Карвахаля. Игрок готов выйти в ближайшей игре, проводит полноценные тренировки с командой, но врачи советуют пока повременить, так как боятся рецидива травмированного колена. Говоря обычным языком, врачи боятся что соперник на поле первым же жестким подкатом может отправить Карвахаля в лазарет надолго и советуют тренеру до полного выздоровления придержать его на скамейке.
shur
shur ответ SLFenix (раскрыть)
вчера в 20:02
..опять порадал! Про Трента, Я ещё в Ливере его променады оценил, а в Реале вообще еле передвигается с пижонством отдавая мячи,как прийдётся! Карвахаль нужен и необходим клубу,в любой эпостасии !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:53
Ноомальная ситуация, оба с амбициями
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:14, ред.
Видно не все хорошо в сливочном королевстве))
(сарказм)
112910415
112910415
вчера в 17:23, ред.
со стариками не сладить ...(
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:24
зачем ссорится с Арбелоа?
тонкую игру надо вести, а именно, раздавать эпитеты Вини.
и бразилец прикажет тренеру вернут Карвахаль в старт.
Nenash
Nenash
вчера в 16:10
Ямаль посадил Карвахаля на банку, "ляпнув" в своё время пару слов.. Бывает и такое.. 😄
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Ветеран Реала (13 лет в клубе) наверняка что то сказал лишнего или пытался настроить не так команду.. вот и получил.
SLFenix
SLFenix
вчера в 15:16, ред.
El Chiringuito
можно вообще не читать
новости из разряда: включил телевизор - увидел грустное лицо игрока - сделал выводы
все лишь для разгона обсуждений и хейта
типичная желтуха

может Карвахаля не выпускают потому что это простая Валенсия? дабы он с ней не сломался опять и вышел в нужном матче
может потому что все же надо заигрывать молодняк, что вчера отлично было сделано в роли Хименеса?
когда Карва сломается, опять же будут Вальверде донимать с этой позицией, вот и наигрывают молодого, что Алонсо боялся делать, для него главное было чтобы костюмчик сидел
про Трента вообще ничего не говорю, мне ясно-понятно что он летом уйдет и в отличии от Карвахаля вообще не успеет пользу до этого времени принести
провальный заведомо трансфер
Ливерпуль и Челси не совсем дураки чтобы отдавать лидеров команды, не зная секретики про их здоровье
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 