У Карвахаля и Арбелоа возник конфликт

У тренера «Реала» Альваро Арбелоа и капитана команды Даниэля Карвахаля напряжённые отношения. Защитник уверен, что способен помогать клубу на поле, но наставник не объясняет причин его отсутствия в основе, передаёт El Chiringuito.
Опытный футболист также перестал участвовать в предматчевых занятиях.
Арбелоа возглавил «Реал» в начале января, сменив у руля команды Хаби Алонсо.
тонкую игру надо вести, а именно, раздавать эпитеты Вини.
и бразилец прикажет тренеру вернут Карвахаль в старт.
тонкую игру надо вести, а именно, раздавать эпитеты Вини.
и бразилец прикажет тренеру вернут Карвахаль в старт.
можно вообще не читать
новости из разряда: включил телевизор - увидел грустное лицо игрока - сделал выводы
все лишь для разгона обсуждений и хейта
типичная желтуха
может Карвахаля не выпускают потому что это простая Валенсия? дабы он с ней не сломался опять и вышел в нужном матче
может потому что все же надо заигрывать молодняк, что вчера отлично было сделано в роли Хименеса?
когда Карва сломается, опять же будут Вальверде донимать с этой позицией, вот и наигрывают молодого, что Алонсо боялся делать, для него главное было чтобы костюмчик сидел
про Трента вообще ничего не говорю, мне ясно-понятно что он летом уйдет и в отличии от Карвахаля вообще не успеет пользу до этого времени принести
провальный заведомо трансфер
Ливерпуль и Челси не совсем дураки чтобы отдавать лидеров команды, не зная секретики про их здоровье
