«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда со счётом 1:0 в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби. Единственный гол забил Александр Ерохин на 5-й минуте.
В минувшем розыгрыше чемпионата Узбекистана «Динамо» заняло 4-е место.
Память у тебя, Витя....
Спасибо за приглашение, но увы, вряд ли, мне когда нибудь удастся побывать в этом прекрасном городе, возраст не тот... Только из воспоминаний Великого русского живописца В.В.Верещагина могу представить себе красоту этого города!!! Но всё равно, спасибо, Дружище, приму к сведению!!!)))
Да, было такое, но до драки дело не дошло, просто, Кранкль хотел бросить мяч в лицо Газзаеву, а Валера не понял юмора и что-то ответил этому фашистюге.))) Кранкль всегда выходил на поле с закаченными рукавами, как на работу. Сильный был форвард, но туповатый. И кстати, Артем. Сейчас все восхищаются подвигом Матвея, в отражении пенальти. А в 1985г., в Вене, Прудников отразил пенальти- от самого Панёнки!!!)))
О Рапиде и Динамо М : ты не о той игре пишешь, когда Кранкль и Газзаев чуть было не подрались на поле? Если память мне не изменяет, Кранкль себя очень вызывающе вел...
Трижды победить сегодня Динамо М во всех турнирах - незадача, пусть хотя бы один из них выиграет. А то ведь пока только всех опережают по бесполезным тратам, при чём немалым.
Зенит три раза победил Динамо М в трёх разных турнирах...
Зенит сегодня победил Динамо Самарканд...
Семак хочет победить все Динамо в мире ??
Болейте за своих, а не против чужих!
Самарканд знаю только по картинам В.В.Верещагина, но говорят- великолепный, город-сад!!!
