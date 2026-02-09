Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда

вчера, 18:47

«Зенит» победил «Динамо» из Самарканда со счётом 1:0 в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби. Единственный гол забил Александр Ерохин на 5-й минуте.

В минувшем розыгрыше чемпионата Узбекистана «Динамо» заняло 4-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» взял верх над «Валенсией» в чемпионате Испании
Вчера, 00:55
«Ювентус» вырвал ничью в игре с «Лацио» в Серии А
Вчера, 00:45
ПСЖ с Сафоновым в воротах отправил пять безответных мячей «Марселю»
Вчера, 00:40
«Атлетико» уступил «Бетису» во встрече Примеры
08 февраля
«Сассуоло» потерпел разгромное поражение от «Интера»
08 февраля
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в игре АПЛ
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:53
Так и было : после твоей поправки и я вспомнил движение рук с мячом у Кранкля...
Память у тебя, Витя....
Sergo81
Sergo81
сегодня в 09:31
Ерохин досиживал свой контракт, но огляделся по сторонам и понял, что кому, как не ему пора стать лидером атак Зенита)). Посмотрел обзор, защита дыра, Горшков в атаке постоянно с Ерохиным, а должен сзади цементировать. Ни два ни полтора защитника от него)
112910415
112910415
сегодня в 05:38
исторический успех !
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:54
Дистанционно?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:58
Да да, Верещагин.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
...1874 год...!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:53
Приветствую, Дорогой Друг Саркис!!!
Спасибо за приглашение, но увы, вряд ли, мне когда нибудь удастся побывать в этом прекрасном городе, возраст не тот... Только из воспоминаний Великого русского живописца В.В.Верещагина могу представить себе красоту этого города!!! Но всё равно, спасибо, Дружище, приму к сведению!!!)))
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Приветствую, Артем!!!
Да, было такое, но до драки дело не дошло, просто, Кранкль хотел бросить мяч в лицо Газзаеву, а Валера не понял юмора и что-то ответил этому фашистюге.))) Кранкль всегда выходил на поле с закаченными рукавами, как на работу. Сильный был форвард, но туповатый. И кстати, Артем. Сейчас все восхищаются подвигом Матвея, в отражении пенальти. А в 1985г., в Вене, Прудников отразил пенальти- от самого Панёнки!!!)))
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:02
Здравствуйте, дорогой Виктор Семёнович! Самарканд-это жемчужина Центральной Азии!!! Жизнь длинная штука, вдруг будете в наших краях, организую экскурсию!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Витя, привет!
О Рапиде и Динамо М : ты не о той игре пишешь, когда Кранкль и Газзаев чуть было не подрались на поле? Если память мне не изменяет, Кранкль себя очень вызывающе вел...
lazzioll
lazzioll ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:59
ну в победе над Динамо Хьюстон, Тбилиси, Дрезден, Бухарест, Минск и Брест можно быть уверенным. а вот насчет Киева и Загреба есть вопросы. хотя украинское Динамо сейчас не в форме. а хорватское точно может накидать. но там есть еще много Динам - индийские, перуанские и прочие)
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Доброго здоровья, Jeck!
Трижды победить сегодня Динамо М во всех турнирах - незадача, пусть хотя бы один из них выиграет. А то ведь пока только всех опережают по бесполезным тратам, при чём немалым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:56
Зенит в августе победил Динамо Мх
Зенит три раза победил Динамо М в трёх разных турнирах...
Зенит сегодня победил Динамо Самарканд...

Семак хочет победить все Динамо в мире ??
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:52
Самарканд не Краснодар, поэтому и выиграли.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:38
Ерохин за сборы уже забил годовую норму Соболева. Может просто Ерохин тогда играть будет?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:37
Клуб с берегов Невы на этих сборах в Абу-Даби продолжает побеждать динамовские клубы. После победы над москвичами, обыграли самаркандцев, а Ерохин обязательно огорчает вратарей соперников. А может не стоит тратить деньги на молодых бразильцев и колумбийцев, если всё равно забивает только "пенсионер" Александр Юрьевич Ерохин. Возможно завтра получим ответ после матча с армейцами.
Болейте за своих, а не против чужих!
particular
particular
вчера в 19:36, ред.
Очень зна́чимая победа в поединке, которая является отражением неиссякаямой мощи и безграничного потенциала футбола на Неве... Урррааа...
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:26
Кто интересуется, кому Спартак интересен, тот всегда найдёт что Спартак выиграл у китайцев, Далянь, а до этого обыграли Пюник. Играли хорошо. Владение мячём подаляющее. В основном отрабатывали взаимодеййствие между позициями.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:11
Спартак одержал две победы в этом году, где новости?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:10
Любую победу надо ценить... Потому, что она есть плод коллективных действий.
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:04
Неправда, Спартак уважают. По крайней мере в нашей команде, на судне, есть спартачи. И даже Барсик спартаковец.)
Capral
Capral
вчера в 19:02, ред.
Помню самаркадское Динамо в 1986г., как они товарняки с Рапидом играли. Отличная была команда, хоть и не из вышки. Вничью тогда сыграли-2:2 с австрийцами. А Рапид, годом раньше, прошел московское Динамо и вышел в финал КК. А игроки какие тогда там играли- Кранкль, Паненка!!! Вот бы тогда Зениту с Самаркандом сыграть, точно получили бы полную авоську!!!!!!! Вот, что значила в советское время 1-я лига или даже вторая...
Самарканд знаю только по картинам В.В.Верещагина, но говорят- великолепный, город-сад!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:52
жаль, что на этом сайте не любят Спартак и не пишут кого он победил. Но я привык
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 