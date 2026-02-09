Деян Станкович считает, что его сын может стать топ-игроком

Главный тренер «Црвены Звезды» считает, что его сын Александр может заиграть в топ-клубе. 19-летний защитник прогрессирует в «Брюгге», и его уже связывают с возвращением в «Интер», у которого есть опция обратного выкупа после продажи в прошлом году.

В воскресенье Станкович отметил:

В его возрасте он уже лучше меня. Какой совет дать? Главное — стабильность. Он сделал верный выбор между «Люцерном» и «Брюгге»: уехал из дома, настрадался, учился, работал.

Преобразование невероятное — он растёт от матча к матчу, но теперь на него идёт давление. Посмотрим, как он отреагирует после кубкового вылета. Если продолжит в том же духе, будет играть на топ-уровне. Не скажу, где именно, но так и будет.