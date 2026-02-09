Top.Mail.Ru
Деян Станкович считает, что его сын может стать топ-игроком

вчера, 18:56

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович считает, что его сын Александр может заиграть в топ-клубе. 19-летний защитник прогрессирует в «Брюгге», и его уже связывают с возвращением в «Интер», у которого есть опция обратного выкупа после продажи в прошлом году.

В воскресенье Станкович отметил:

В его возрасте он уже лучше меня. Какой совет дать? Главное — стабильность. Он сделал верный выбор между «Люцерном» и «Брюгге»: уехал из дома, настрадался, учился, работал.

Преобразование невероятное — он растёт от матча к матчу, но теперь на него идёт давление. Посмотрим, как он отреагирует после кубкового вылета. Если продолжит в том же духе, будет играть на топ-уровне. Не скажу, где именно, но так и будет.

112910415
112910415
сегодня в 05:25
и Руни считает ...
жизнь покажет !
vsm44cd99p82
vsm44cd99p82
вчера в 23:02
Можно только порадоваться за семейство Станковичей
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:18
Можно сказать, что каждая лягушка хвалит свое болото, но Станкович младший действительно впечатляет. Пареньку всего 20 лет, а он уже сейчас чуть ли не сердце полузащиты нынешнего Брюгге! Шурик обычно любит располагаясь в опорной зоне, у него есть и тактический интеллект, и физические данные, его можно назвать "современным опорником", который не похож на условного Гаттузо или Севеджа, а что-то типо Френки де Йонга только в опорной зоне! Он возвращает мяч команде не разрушая игру соперника, а скорее читая ее! Он не из тех, кто просто бросается в подкаты и постоянно отрывается от земли, вместо этого он использует свою позицию для перехвата мяча и защиты линии обороны. При этом, он еще так же достаточно смело опускается к своим защитникам и оттуда разгоняет атаки Брюгге! Многие тут на соккере скорее всего помнят игру его отца, так вот и Шурик еще напоминает отца тем, что может отдать пас на любое расстояние и любой сложности....и всё это в 20 лет!!! Сейчас он действительно на карандаше у многих больших клубов европы и Арсенал тоже следит за ним, но ближе всех к его подписанию является Интер, т.к имеет опцию первоочередного права выкупа!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:19
Это хорошо, когда есть основания гордиться детьми...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
Время покажет, что за защитник младший Станкович
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:18, ред.
Для любого родителя его ребёнок самый умный, самый красивый, самый успешный и, вообще, самый-самый-самый! Поэтому неудивительно слышать от Станковича такие лестные отзывы об игре своего сына. С ним можно будет согласиться только тогда, когда аналогичную оценку ему будут давать независимые эксперты в спортивной прессе и футбольных аналитических программах. Но наверняка у парня для этого есть потенциал.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:16
Главное чтобы у него с нервами был порядок... Не как у отца)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47
У всех свои "топы"...

Деян сам в какой то степени топ-тренер....в определённых кругах...
Ну и сын его наверно топ-игрок....в определённых чемпионатах...
shlomo
shlomo
вчера в 19:40
Ну что, каждому отцу приятно что ребенок прогрессирует... удачи и папе и сыну...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:14
Удачи Станковичам, славные ребята.
Деян славно попылил в ЛЧ и в РПЛ
SLFenix
SLFenix
вчера в 19:02
главное в спартак и зеньку поболее таких топов
чтобы нормальные клубы не получали такое по ошибке)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:58
А Спартак стал при нём чемпионом...
Посмеялись забыли...
