«Тоттенхэм» предложил обменять Бераино на Леннона и Таунсенда
1420589031
Форвард «Вест Бромвича»
может отправиться в «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили обменять нападающего на своих двоих игроков. Речи идет о полузащитниках
и
.
Новый тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис
получил от руководства клуба 30 млн фунтов на усиление состава
.
