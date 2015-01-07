Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

«Тоттенхэм» предложил обменять Бераино на Леннона и Таунсенда

07 января 2015, 03:03
 Форвард «Вест Бромвича» Саидо Бераино может отправиться в «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили обменять нападающего на своих двоих игроков. Речи идет о полузащитниках Аароне Ленноне и Эндросе Таунсенде.

Новый тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис получил от руководства клуба 30 млн фунтов на усиление состава.
Подписывайся в ВК
Все новости
«Вест Хэм» претендует на Марио Суареса
07 января 2015
«Тулуза» хочет подписать Сиани
07 января 2015
«Фиорентине» интересен Агацци
07 января 2015
Агент: "Подтверждаю, что Сусо договорился с «Миланом»
06 января 2015
Аузилио: «Интер» начал работать над трансфером Подольски раньше, чем многие думают"
06 января 2015
На Синклейра претендуют 3 клуба
06 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 