Митрович может заменить в «Суонси» Бони
1420708275
По информации британской прессы, приоритетной целью «лебедей» стал из «Андерлехта».
«Суонси» также ищет нового левого защитника.
["news\/1422294\/alerrandro-internasonal","news\/1422293\/riera-albert-ayntraht","news\/1422292\/cheryshev-denis-krasava-ipsonas","news\/1422291\/mateta-zhan-filipp-milan","news\/1422290\/sterling-rahim-marsel","news\/1422289\/grilish-dzhek-everton","news\/1422288\/vendel-zenit","news\/1422287\/balboa-adrian-pari-nn","news\/1422285\/ferencvarosh-ludogorec","news\/1422284\/diash-ruben","news\/1422282\/ryadno-mihail-cska","news\/1422281\/lopes-fermin-barselona","news\/1422280","news\/1422279","news\/1422278\/ignatev-boris","news\/1422276\/pari-sen-zhermen-monako","news\/1422275\/ignatev-boris","news\/1422274\/sorokin-egor-kayrat","news\/1422273\/sorokin-egor-kayrat","news\/1422272\/makarov-denis-kayserispor","news\/1422271\/sorokin-egor-kayrat","news\/1422270\/sorokin-egor-kayrat","news\/1422269\/shturm-brann","news\/1422268\/benzema-karim-al-ittihad","news\/1422259\/tyav-pap-senegal","news\/1422267\/palmer-koul-manchester-yunayted","news\/1422266\/larsen-yorgen-strand-kristal-pelas","news\/1422265\/sorokin-egor-kayrat","news\/1422264\/zdelar-sasha-partizan","news\/1422263\/verner-timo-san-hose-ertkveyks"]