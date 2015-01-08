Top.Mail.Ru
Митрович может заменить в «Суонси» Бони

08 января 2015, 12:11
 «Суонси» ведет поиски нового нападающего в связи с возможным уходом из команды Вильфрида Бони, в услугах которого заинтересован «Манчестер Сити».
 
По информации британской прессы, приоритетной целью «лебедей» стал Александар Митрович из «Андерлехта». 
 
«Суонси» также ищет нового левого защитника.
