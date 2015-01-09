Окака-Чука не покинет «Сампдорию» в январе
Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости
признался, что клуб не планирует расставаться с форвардом
.
«Окака-Чука не покинет клуб в январе
», — заявил итальянец.
