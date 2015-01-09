Top.Mail.Ru
Окака-Чука не покинет «Сампдорию» в январе

09 января 2015, 07:53
 Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости признался, что клуб не планирует расставаться с форвардом Стефано Окака-Чука.

«Окака-Чука не покинет клуб в январе», — заявил итальянец.
