Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Руни: «„Тоттенхэм“ борется за выживание в АПЛ»

вчера, 11:38

Бывший капитан Англии Уэйн Руни считает, что «Тоттенхэм» этой весной рискует вылететь из Премьер-лиги. Поражение от «Манчестер Юнайтед» в субботу оставило команду Томаса Франка на 15-м месте — всего в 6 очках от зоны вылета.

«Судя по их форме, да, они в борьбе за выживание. „Вест Хэм“ на подъёме, „Ноттингем“ цепляется за очки. Нельзя игнорировать такую позицию в таблице — „шпоры“ точно будут оглядываться назад», — заявил экс-форвард «МЮ» в подкасте The Wayne Rooney Show.

О красной карточке игрока «шпор» Кристиана Ромеро Руни отметил: «Понимаю, почему дали, но это суровое решение. Иногда теряешь голову — Ромеро этим грешит на протяжении всей карьеры в „Тоттенхэме“».

DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:50
Ну Тоттенхэм все же победитель ЛЕ....второго по значимости турнира....... тот же БудеГлимт дошедший до полуфинала ЛЕ в прошлом году, вылетев как раз от шпор вышел в плейофф ЛЧ......на финише победив МС и Атлетико......по этому ТОП 8 логично для шпор..... и те кто говорят что ЛЕ в прошлом году самая слабая была потому что в финале играли по сути аутсайдеры АПЛ .....если эти две команды также вышли в ЛЧ.....получется что и ЛЧ самая слабая раз команда с 15 места АПЛ прошла в тОП 8.......ЛЧ......

PS осбенно по Арсеналу смешно они попу рвут занимая 2 места в апл чтобы попасть в ЛЧ......когда Тоттенхэм с 17 места попал в ЛЧ и как Арсенал занявший 1 место, также же вышли не спеша в ТОП 8 ЛЧ........оказавшись чуть ниже
DXTK
DXTK
вчера в 19:35
В прошлом году был такой же сценарий 17 место в АПЛ, и победа в ЛЕ над МЮ бывшей команды Руни.....кто знает может в этом году зацепившись снова за 17 место возьмут ЛЧ.........
112910415
112910415
вчера в 18:32
вот преувеличивать-то не надо !
shur
shur
вчера в 18:07
...что это было! За Шпор вписался,жалко стало?! Кто бы МЮ пожалел, бывший форвард,а ?!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:19
Это и без Руни понятно — не хочешь, а заметишь... Что случилось? Совсем недавно, в 2019 году, Тоттенхэм играл в финале Лиги чемпионов. Кстати, с Ливерпулем играл, правда без успеха... Проиграл 2-0, если мне не изменяет память.
112910415
112910415
вчера в 13:52
"Народу не нужны нездоровые сенсации !"
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:48
Состав у них сильный, не пойму в чем дело. Да и Франк тренер неплохой, видимо, не притерлись ещё друг к другу да и скамейка на все турниры коротковата.
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 12:28
Эксперт с большой буквы!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:17
По последним матчам шпор это все видно невооруженным глазом ... жаль будет если вылетят...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:00
Руни правильно говорит. Да и таблица все показывает
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
Но при этом попали в топ-8 в лч... Вот вам и новый формат...
