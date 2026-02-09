Руни: «„Тоттенхэм“ борется за выживание в АПЛ»

1770626329

вчера, 11:38

Бывший капитан Англии считает, что «Тоттенхэм» этой весной рискует вылететь из Премьер-лиги. Поражение от «Манчестер Юнайтед» в субботу оставило команду Томаса Франка на 15-м месте — всего в 6 очках от зоны вылета.

«Судя по их форме, да, они в борьбе за выживание. „Вест Хэм“ на подъёме, „Ноттингем“ цепляется за очки. Нельзя игнорировать такую позицию в таблице — „шпоры“ точно будут оглядываться назад», — заявил экс-форвард « МЮ » в подкасте The Wayne Rooney Show.

О красной карточке игрока «шпор» Кристиана Ромеро Руни отметил: «Понимаю, почему дали, но это суровое решение. Иногда теряешь голову — Ромеро этим грешит на протяжении всей карьеры в „Тоттенхэме“».