Руни: «„Тоттенхэм“ борется за выживание в АПЛ»

Бывший капитан Англии Уэйн Руни считает, что «Тоттенхэм» этой весной рискует вылететь из Премьер-лиги. Поражение от «Манчестер Юнайтед» в субботу оставило команду Томаса Франка на 15-м месте — всего в 6 очках от зоны вылета.
«Судя по их форме, да, они в борьбе за выживание. „Вест Хэм“ на подъёме, „Ноттингем“ цепляется за очки. Нельзя игнорировать такую позицию в таблице — „шпоры“ точно будут оглядываться назад», — заявил экс-форвард «МЮ» в подкасте The Wayne Rooney Show.
О красной карточке игрока «шпор» Кристиана Ромеро Руни отметил: «Понимаю, почему дали, но это суровое решение. Иногда теряешь голову — Ромеро этим грешит на протяжении всей карьеры в „Тоттенхэме“».
PS осбенно по Арсеналу смешно они попу рвут занимая 2 места в апл чтобы попасть в ЛЧ......когда Тоттенхэм с 17 места попал в ЛЧ и как Арсенал занявший 1 место, также же вышли не спеша в ТОП 8 ЛЧ........оказавшись чуть ниже
