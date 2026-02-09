Силва: «Поражение от „Ливерпуля“ закрыло бы для „Сити“ путь к титулу»

1770626517

вчера, 11:41

Полузащитник «Манчестер Сити» признался, что поражение от «Ливерпуля» 8 февраля фактически похоронило бы шансы команды на чемпионство в АПЛ . Поздние голы Силвы и Эрлинга Холанда принесли крайне нужную победу подопечным Пепа Гвардиолы на «Энфилде».

Победа сократила отставание от лидера «Арсенала» до шести очков — при поражении «канониры» оторвались бы на девять. В интервью Sky Sports Силва отметил: «Мы знали, что „Энфилд“ — самое сложное место в лиге. Мой гол дал радость, но нужен был второй — Холанд его забил».

«Начало года прошло неудачно, мы упустили очки и могли быть ближе к „Арсеналу“. Вся команда чувствовала: проиграем — титул потерян. Надежда жива, будем бороться до конца, исправляя недавние ошибки», — добавил португалец.