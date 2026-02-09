Top.Mail.Ru
Силва: «Поражение от „Ливерпуля“ закрыло бы для „Сити“ путь к титулу»

вчера, 11:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что поражение от «Ливерпуля» 8 февраля фактически похоронило бы шансы команды на чемпионство в АПЛ. Поздние голы Силвы и Эрлинга Холанда принесли крайне нужную победу подопечным Пепа Гвардиолы на «Энфилде».

Победа сократила отставание от лидера «Арсенала» до шести очков — при поражении «канониры» оторвались бы на девять. В интервью Sky Sports Силва отметил: «Мы знали, что „Энфилд“ — самое сложное место в лиге. Мой гол дал радость, но нужен был второй — Холанд его забил».

«Начало года прошло неудачно, мы упустили очки и могли быть ближе к „Арсеналу“. Вся команда чувствовала: проиграем — титул потерян. Надежда жива, будем бороться до конца, исправляя недавние ошибки», — добавил португалец.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:39
...да,да и ещё раз да!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:32
Приветище, Братуха!!!
Трудно не согласиться, поэтому соглашаюсь на все 1000%!!!!!!!))))))) Мне только Слота жаль. Видно же, как Ливерпуль оживает, команда, постепенно, шаг за шагом возвращается в чемпионский сезон... Конечно, сейчас для Ливера главное результат, но не менее важна сама игра, а она есть- очень продуманная, чисто тренерская. Но вот бывает такое: играешь лучше соперника, а проигрываешь. Футбол, ничего не поделаешь. Очень важно не раскисать, мобилизоваться и двигаться вперед!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
...здорова Старина! Ливер не просто играл, он выделялся атаками,комбинациями,настроем, в следствии чего заслуженным голом, в один момент хрясь,надлом и как следствие не умение играть все 90-сто +.....! Как в джунглях, Ливер удачный охотник, а
Сити гриф стащивший добычу,как только охотник выпустил её из пасти!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:53
Сомневаюсь я в том, что Манчестер Сити способен победить Арсенал в борьбе за титул АПЛ... Есть в списке потенциальных призов Кубок Англии, где команде Гвардиолы благоволит расклад, пока... Кроме того, в финале Кубка Лиги, их ждут те же самые Канониры. Везде на пути к трофеям стоят они. Кстати, в прошлом году Артета сообщил, что научился выигрывать у Гвардиолы и сделал это с вызывающей иронией. Пеп тогда промолчал... А что сейчас?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:38
Арсенал будет первым практически наверняка, как бы в Сити не пыжились.
nc58znp7y6ca
nc58znp7y6ca
вчера в 12:49
Время их титулов прошло, теперь будем ждать титулов от Арсенала
Capral
Capral
вчера в 11:56
После такой сомнительной победы говорить о возможном чемпионстве, как-то не очень прилично, да ещё с пенальти, которого не было. Но зная Арсенал и его не полную способность вести борьбу до финиша, всё может случиться. Не являясь болельщиком ни МС, ни Арсенала, ни Ливерпуля, поражение вчера, считаю незаслуженным.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47
Да на фарте выиграли - молодцы, но в титул не верится
Гость
