Силва: «Поражение от „Ливерпуля“ закрыло бы для „Сити“ путь к титулу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что поражение от «Ливерпуля» 8 февраля фактически похоронило бы шансы команды на чемпионство в АПЛ. Поздние голы Силвы и Эрлинга Холанда принесли крайне нужную победу подопечным Пепа Гвардиолы на «Энфилде».
Победа сократила отставание от лидера «Арсенала» до шести очков — при поражении «канониры» оторвались бы на девять. В интервью Sky Sports Силва отметил: «Мы знали, что „Энфилд“ — самое сложное место в лиге. Мой гол дал радость, но нужен был второй — Холанд его забил».
«Начало года прошло неудачно, мы упустили очки и могли быть ближе к „Арсеналу“. Вся команда чувствовала: проиграем — титул потерян. Надежда жива, будем бороться до конца, исправляя недавние ошибки», — добавил португалец.
Трудно не согласиться, поэтому соглашаюсь на все 1000%!!!!!!!))))))) Мне только Слота жаль. Видно же, как Ливерпуль оживает, команда, постепенно, шаг за шагом возвращается в чемпионский сезон... Конечно, сейчас для Ливера главное результат, но не менее важна сама игра, а она есть- очень продуманная, чисто тренерская. Но вот бывает такое: играешь лучше соперника, а проигрываешь. Футбол, ничего не поделаешь. Очень важно не раскисать, мобилизоваться и двигаться вперед!!!
Трудно не согласиться, поэтому соглашаюсь на все 1000%!!!!!!!))))))) Мне только Слота жаль. Видно же, как Ливерпуль оживает, команда, постепенно, шаг за шагом возвращается в чемпионский сезон... Конечно, сейчас для Ливера главное результат, но не менее важна сама игра, а она есть- очень продуманная, чисто тренерская. Но вот бывает такое: играешь лучше соперника, а проигрываешь. Футбол, ничего не поделаешь. Очень важно не раскисать, мобилизоваться и двигаться вперед!!!
Сити гриф стащивший добычу,как только охотник выпустил её из пасти!!!
Сити гриф стащивший добычу,как только охотник выпустил её из пасти!!!