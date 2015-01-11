«Манчестер Сити» присматривается к Дельфу

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания хавбека «Астон Виллы» Фабиана Дельфа, у которого летом истекает контракт с бирмингемским клубом.
«Горожане» интересуются этим футболистом в связи с особенностями регламента, который предписывает иметь в составе определенное число английских исполнителей.
Учитывая почти неминуемое расставание со Скоттом Синклейром, «Сити» нуждается в подписании в ближайшее время как минимум одного футболиста-англичанина.
