«Манчестер Сити» присматривается к Дельфу

11 января 2015, 15:38
 «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания хавбека «Астон Виллы» Фабиана Дельфа, у которого летом истекает контракт с бирмингемским клубом.

«Горожане» интересуются этим футболистом в связи с особенностями регламента, который предписывает иметь в составе определенное число английских исполнителей.

Учитывая почти неминуемое расставание со Скоттом Синклейром, «Сити» нуждается в подписании в ближайшее время как минимум одного футболиста-англичанина.
