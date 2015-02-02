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Уолкотт: «Второй тайм матча против „Астон Виллы“ получился предельно односторонним»

02 февраля 2015, 13:16

 Вингер «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал победу 5:0 над «Астон Виллой» в 23-м туре АПЛ. Игрок отметил, что его команда полностью сломила сопротивление соперника лишь после перерыва.

«Первая половина матча была довольно осторожной. У „Астон Виллы“ был план на игру, она старалась прессинговать нас, поэтому счет 1:0 по итогам первых 45 минут был, пожалуй, справедливым. А что касается второй части матча, то еще более одностороннюю игру сложно представить», — сказал Уолкотт в эфире Sky.

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