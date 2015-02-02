Уолкотт: «Второй тайм матча против „Астон Виллы“ получился предельно односторонним»

Вингер «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал победу 5:0 над «Астон Виллой» в 23-м туре АПЛ. Игрок отметил, что его команда полностью сломила сопротивление соперника лишь после перерыва.
«Первая половина матча была довольно осторожной. У „Астон Виллы“ был план на игру, она старалась прессинговать нас, поэтому счет 1:0 по итогам первых 45 минут был, пожалуй, справедливым. А что касается второй части матча, то еще более одностороннюю игру сложно представить», — сказал Уолкотт в эфире Sky.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу