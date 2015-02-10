Касчионе пополнил лазарет «Чезены»

У 31-летнего хавбека «Чезены» Эммануэля Касчионе возникли проблемы с коленом на сегодняшней тренировке команды. Участие опытного футболиста в ближайшей игре с «Ювентусом» теперь под вопросом.
В текущем сезоне Касчионе провел за «Чезену» 18 матчей в Серии А и забил 1 гол.
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