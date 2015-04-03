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Лукас Лейва: «Подойдем к игре с „Арсеналом“ уверенными в себе»

03 апреля 2015, 15:28

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва дал интервью в преддверии матча с лондонским «Арсеналом».

«В этом сезоне мы уже показывали, что способны дать бой любой команде, когда показываем хороший футбол. Все помнят наше кубковое противостояние с „Челси“. Да, я знаю, что мы проиграли в дополнительное время, но наша команда, на мой взгляд, создала очень много моментов для того, чтобы выиграть встречу. Нам следует спроектировать это на матч с „Арсеналом“. В 2015 году мы потерпели всего одно поражение в чемпионате, и последние результаты позволяют нам подойти к игре с „Арсеналом“ с уверенностью в себе с настроем на победу».

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