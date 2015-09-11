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Семак: «Жаль, что ЦСКА и „Зенит“ встречаются сразу после игр сборной»

11 сентября 2015, 09:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

 Тренер сборной России и питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как прощались в сборной России игроки ЦСКА и «Зенита», а также о собственных соображениях по поводу завтрашней центральной игры тура в РПЛ:

«Игроки ЦСКА и „Зенита“, расставаясь после матча с Лихтенштейном, говорили: „До встречи в Химках“. Шуток на эту тему тоже было немало. Но на обратном пути в Москву тренеры уже и о Молдавии с Черногорией говорили. Все самое интересное еще впереди.

Конечно, жаль, что ЦСКА и „Зенит“ встречаются сразу после игр сборной. В таких случаях и с функциональной, и с эмоциональной точек зрения играть сложнее. Это несколько расстраивает. В другое время матч был бы более интересным и интенсивным», — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Сергей Циммерман.

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cergei1971
cergei1971 ответ poodle (раскрыть)
11 сентября 2015 в 21:25
прочитай где я плачу тут??????????И где у меня написано ага?????У тебя зрение нормальное?
-БУЦЕФАЛ-
-БУЦЕФАЛ- ответ Tajfun (раскрыть)
11 сентября 2015 в 18:29
Он же долбо..б,это очевидно.
Ерден
Ерден ответ морозз (раскрыть)
11 сентября 2015 в 17:32
я имел в виду не конкретно вас, а в целом - спартак
Tajfun
Tajfun ответ kastites (раскрыть)
11 сентября 2015 в 16:33
И именно по этому лидирует в РПЛ.

Ну хоть чутка бы мозг включил, прежде чем писать ересь. Как маленький ей богу.
Gwynbleidd
Gwynbleidd
11 сентября 2015 в 16:20
Ну в России так всегда, топовый матч чемпионата ставят в субботу днем, еще и после игр сборных... И как потом такой продукт продавать??? Учились бы у АПЛ или Ла Лиги, так ведь нет! "Мы пойдем, своим путем" и так во всем...
Tajfun
Tajfun
11 сентября 2015 в 15:25
Да победит сильнейший , главное без травм!
nahan
nahan
11 сентября 2015 в 15:01
Тем и интереснее будет.
Palex
Palex ответ ЛокоМос (раскрыть)
11 сентября 2015 в 14:41
Не игры переносить,а календарь грамотно составлять.
Palex
Palex
11 сентября 2015 в 14:16
Наверное ничейку распишут.
морозз
морозз ответ Ерден (раскрыть)
11 сентября 2015 в 13:52
Почему не мне...я какой особенный? Прошу разъяснения? Только прошу без хамства!
RIR68
RIR68
11 сентября 2015 в 13:33
не вам это решать. симонянский РФС имеет свою точку зрения.
denmig
denmig
11 сентября 2015 в 13:00
это правильно кстати сказано! и еще не нужно забывать, что игроки все равно устают физически. а хочется посмотреть на полноценную игру. а тут еще и ЛЧ вскоре - вообще силы нужно экономить и аккуратно играть, чтобы не травмироваться! вообщем - акккуратная ничейка.
bashnat013
bashnat013 ответ Великолепный (раскрыть)
11 сентября 2015 в 12:20
спартак в 90 купил 9 титулов а зенит перепутал с газпромом а так все нормально
Overbeer
Overbeer
11 сентября 2015 в 12:07
У составителей календаря в РФС в детстве не было интернета- и они до сих пор не умеют им пользоваться- а так могли бы посмотреть расписание игр сборных, Лиги Чемпионов- не первый раз замечаю, как будто специально всё делают через одно место, в первых турах ни одного матча топового- аж Локомотив три раза по НТВ был-
как ЛЧ началась- пожалуста вам Спартак-ЦСКА- переносить пришлось..
сейчас ЦСКА-Зенит после сборных- а во вторник уже Лига Чемпионов..
я понимаю- что футболисты профессионалы- всё такое-но получается трудности сами себе создаем..почему-то уверен ЦСКА и Зенит в ЛЧ ползать будут во вторых таймах..
Gaverx
Gaverx ответ Трезвый повар (раскрыть)
11 сентября 2015 в 11:41
очень интересно на чем основаны такие предположения.
sir_Alex
sir_Alex
11 сентября 2015 в 11:38
Если футболисты профессионалы, то им должно быть всё равно
poodle
poodle ответ cergei1971 (раскрыть)
11 сентября 2015 в 11:37
плачешь походу здесь только ты,он лишь высказал своё мнение,при чём вполне адекватное в отличии от твоего,ага!)
Ерден
Ерден ответ морозз (раскрыть)
11 сентября 2015 в 11:36
эх, не вам об этом говорить, уважаемый, не вам
ЛокоМос
ЛокоМос
11 сентября 2015 в 11:25
Семак один из самых уважаемых мною футболистов в прошлом и тренеров сейчас, независимо от клубной принадлежности, но тут я с ним не согласен, переносить какие то игры из за того, что сразу после сборной....скажи такое в Англии, Германии итд....мягко говоря очень удивятся...
112910415
112910415
11 сентября 2015 в 11:19
да ничего
Великолепный
Великолепный ответ kastites (раскрыть)
11 сентября 2015 в 11:12
ЦСКА-19 титулов
спартак-12-титулов
зенит 11 титулов
зенит нервно курит в сторонке!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 сентября 2015 в 11:10
...это самый топовый матч в чемпионате России,..

Спартачи Ф шоке! Они то думали, что самый топовый-это СпаМ-ЦСКА на Открывашке...
Борисыч1
Борисыч1
11 сентября 2015 в 11:09
Ничего, и такой матч сойдёт.
Многим вообще наср..ть, как он будет проходить, интересен лишь результат.
Red blu
Red blu ответ kastites (раскрыть)
11 сентября 2015 в 10:58
ВЕЛИКИЙ ЦСКА знаем! зенит - середняк не знаем!
Великолепный
Великолепный
11 сентября 2015 в 10:52
Слуцкий: "На мой взгляд, составителям календаря не стоит игры такого уровня — а я считаю, что это самый топовый матч в чемпионате России, — ставить сразу после сборных".
красноярец
красноярец ответ kastites (раскрыть)
11 сентября 2015 в 10:49
в прибалтике газом пахнет?
красноярец
красноярец
11 сентября 2015 в 10:48
Дзагоев на прощание рассказал к чему Зениту готовиться.
tesch
tesch
11 сентября 2015 в 10:47
какие нежности)
cergei1971
cergei1971
11 сентября 2015 в 10:45
Семак!Не надо плакать!Будь мужчиной!!!!!!!!!!!!!Задача мужчины быть мужественным!!!!!!!!!!!!!!!!!Может хватит плакать в юбку??????????Сема
морозз
морозз
11 сентября 2015 в 10:41
Не с того Сергей начинаешь, не должно быть привилегированных команд в ЧР! Хватит плакать и страдать!
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