Семак: «Жаль, что ЦСКА и „Зенит“ встречаются сразу после игр сборной»

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11 сентября 2015, 09:28

Тренер сборной России и питерского «Зенита» рассказал о том, как прощались в сборной России игроки ЦСКА и «Зенита», а также о собственных соображениях по поводу завтрашней центральной игры тура в РПЛ :

«Игроки ЦСКА и „Зенита“, расставаясь после матча с Лихтенштейном, говорили: „До встречи в Химках“. Шуток на эту тему тоже было немало. Но на обратном пути в Москву тренеры уже и о Молдавии с Черногорией говорили. Все самое интересное еще впереди.