Семак: «Жаль, что ЦСКА и „Зенит“ встречаются сразу после игр сборной»

Тренер сборной России и питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как прощались в сборной России игроки ЦСКА и «Зенита», а также о собственных соображениях по поводу завтрашней центральной игры тура в РПЛ:
«Игроки ЦСКА и „Зенита“, расставаясь после матча с Лихтенштейном, говорили: „До встречи в Химках“. Шуток на эту тему тоже было немало. Но на обратном пути в Москву тренеры уже и о Молдавии с Черногорией говорили. Все самое интересное еще впереди.
Конечно, жаль, что ЦСКА и „Зенит“ встречаются сразу после игр сборной. В таких случаях и с функциональной, и с эмоциональной точек зрения играть сложнее. Это несколько расстраивает. В другое время матч был бы более интересным и интенсивным», — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Сергей Циммерман.
Ну хоть чутка бы мозг включил, прежде чем писать ересь. Как маленький ей богу.
Ну хоть чутка бы мозг включил, прежде чем писать ересь. Как маленький ей богу.
как ЛЧ началась- пожалуста вам Спартак-ЦСКА- переносить пришлось..
сейчас ЦСКА-Зенит после сборных- а во вторник уже Лига Чемпионов..
я понимаю- что футболисты профессионалы- всё такое-но получается трудности сами себе создаем..почему-то уверен ЦСКА и Зенит в ЛЧ ползать будут во вторых таймах..
как ЛЧ началась- пожалуста вам Спартак-ЦСКА- переносить пришлось..
сейчас ЦСКА-Зенит после сборных- а во вторник уже Лига Чемпионов..
я понимаю- что футболисты профессионалы- всё такое-но получается трудности сами себе создаем..почему-то уверен ЦСКА и Зенит в ЛЧ ползать будут во вторых таймах..
спартак-12-титулов
зенит 11 титулов
зенит нервно курит в сторонке!
спартак-12-титулов
зенит 11 титулов
зенит нервно курит в сторонке!
Спартачи Ф шоке! Они то думали, что самый топовый-это СпаМ-ЦСКА на Открывашке...
Спартачи Ф шоке! Они то думали, что самый топовый-это СпаМ-ЦСКА на Открывашке...
Многим вообще наср..ть, как он будет проходить, интересен лишь результат.
Многим вообще наср..ть, как он будет проходить, интересен лишь результат.