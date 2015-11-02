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Депай не сыграет против ЦСКА

02 ноября 2015, 19:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

 Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не сыграет против ЦСКА в Лиге Чемпионов. Данную информацию подтвердил наставник «красных дьяволов» Луи Ван Гаал. Также отметим, что встречу, скорее всего, пропустит полузащитник английского клуба Морган Шнейдерлин.

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Депай Мемфис
Перевод с twitter.com
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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
03 ноября 2015 в 11:51
пусть не играет
Санчо Панса
Санчо Панса
03 ноября 2015 в 07:00
Он попал в немилость Ван Гаалу) А ведь я говорил, что история с Вальдесом может повторится. Все, кто знал Луи до Ман.Юнайтед, почти все не играют в основе этого клуба, кроме Швайни и Дэйли Блинда!
nahan
nahan
03 ноября 2015 в 07:00
Это хорошо...
DEADP00L
DEADP00L ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
03 ноября 2015 в 06:39
Кэррик наверно на замену выйдет вместо Басти
Великолепный
Великолепный
02 ноября 2015 в 23:02
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
sir_Alex
sir_Alex ответ Galaxy real way (раскрыть)
02 ноября 2015 в 22:21
Должен
Tajfun
Tajfun
02 ноября 2015 в 21:26
Здоровья Мемфису.
Den Bull
Den Bull
02 ноября 2015 в 21:21
Это хорошо.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
02 ноября 2015 в 20:57
это не потери
Масса Дик
Масса Дик
02 ноября 2015 в 20:53
это ничего не решает для ЦСКА
Объективное мнение
Объективное мнение
02 ноября 2015 в 20:52
где показывать будут?
Galaxy real way
Galaxy real way
02 ноября 2015 в 20:21
Марсьяль то выйдет наверное.
owl_fake
owl_fake
02 ноября 2015 в 20:17
Его идеальное место - на лавке.
Там он приносит наибольшую пользу клубу.
DEADP00L
DEADP00L
02 ноября 2015 в 20:13
Печально, вместо Шнайди скорее всего Фелл выйдет, а Марс опять слева будет
Red_team
Red_team
02 ноября 2015 в 20:04
Ну и хорошо, Мемфису лавка не помешает
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