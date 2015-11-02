Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не сыграет против ЦСКА в Лиге Чемпионов. Данную информацию подтвердил наставник «красных дьяволов» Луи Ван Гаал. Также отметим, что встречу, скорее всего, пропустит полузащитник английского клуба Морган Шнейдерлин.
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