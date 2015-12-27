Мутко: «Только два клуба в России выступают против лимита»

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27 декабря 2015, 16:26

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко не исключил, что лимит на легионеров в чемпионате России может быть ужесточен. Ранее появлялась информация, что нынешняя схема «6+5» останется до ЧМ -2018.

«Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что „лимит 6+5“ до 2018 года, пока нет!