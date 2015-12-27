Мутко: «Только два клуба в России выступают против лимита»

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко не исключил, что лимит на легионеров в чемпионате России может быть ужесточен. Ранее появлялась информация, что нынешняя схема «6+5» останется до ЧМ-2018.
«Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что „лимит 6+5“ до 2018 года, пока нет!
Не хочется навязывать, но, если серьезно, только два клуба выступают против лимита – „Зенит“, ЦСКА. А все остальные – за ограничения».
Вот ведь совпадение да???
Вот ведь совпадение да???
Так что если в соответствии с лимтом оставить их в команде, а весь шлак выгнать, то сила ЧР ничуть не пострадает.
Так что если в соответствии с лимтом оставить их в команде, а весь шлак выгнать, то сила ЧР ничуть не пострадает.
Команду ради бразило-бельгийского недоразумения сломали в 2012 году,с тех пор никаких еврокубков нет,есть только воспалённые фантазии про полуфинал,топ-10 и т.д.Были еврокубки в 2008 году.Только эти еврокубки добыла команда,которая строилась не один год,и строилась вокруг своих собственных футболистов, и,по началу, без таких диких вливаний(Тимощук,а потом Данни,были единичными случаями,да и команду саму построили ещё до покупки Мигеля,он её только усилил,а сейчас команду формируют, пытаются,точнее говоря, именно вокруг дорогих легионеров),а этот халковский сброд только с четвёртой попытки в слабой группе показал приличную игру(что пока ещё ничего не значит.Хотя,скорее всего,не шибко сильную Бенфику пройдут,а там уж УЕФА подсуетится и даст соперника из пары Вольфсбург-Гент,вот вам и долгожданный полуфинал ЛЧ).И уж кого называть лебедем,но уж точно не этот автобус в лазурных футболках.Имея такие финансы и такой состав,показывать такую отвратительную игру и постоянно ныть,что вот нам все мешают,"крылья подрезают",это,я извиняюсь,полнейшее убожество.Верните лучше нищий Зенит времён Мельникова - он в 100 раз лучше был.Или не нищий,но и не богатый Зенит Петржелы.За них не стыдно было.А нынешний мешок и Зенитом то называть не хочется.
Команду ради бразило-бельгийского недоразумения сломали в 2012 году,с тех пор никаких еврокубков нет,есть только воспалённые фантазии про полуфинал,топ-10 и т.д.Были еврокубки в 2008 году.Только эти еврокубки добыла команда,которая строилась не один год,и строилась вокруг своих собственных футболистов, и,по началу, без таких диких вливаний(Тимощук,а потом Данни,были единичными случаями,да и команду саму построили ещё до покупки Мигеля,он её только усилил,а сейчас команду формируют, пытаются,точнее говоря, именно вокруг дорогих легионеров),а этот халковский сброд только с четвёртой попытки в слабой группе показал приличную игру(что пока ещё ничего не значит.Хотя,скорее всего,не шибко сильную Бенфику пройдут,а там уж УЕФА подсуетится и даст соперника из пары Вольфсбург-Гент,вот вам и долгожданный полуфинал ЛЧ).И уж кого называть лебедем,но уж точно не этот автобус в лазурных футболках.Имея такие финансы и такой состав,показывать такую отвратительную игру и постоянно ныть,что вот нам все мешают,"крылья подрезают",это,я извиняюсь,полнейшее убожество.Верните лучше нищий Зенит времён Мельникова - он в 100 раз лучше был.Или не нищий,но и не богатый Зенит Петржелы.За них не стыдно было.А нынешний мешок и Зенитом то называть не хочется.
В документе говорится, что министерство до 1 сентября 2016 года должно "разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с участием Российского футбольного союза и утвердить общенациональную стратегию развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".
Кроме того, Путин обязал министра спорта России Виталия Мутко до 30 мая 2016 года "определить статус и основные направления деятельности общероссийских центров развития футбола, их количество, порядок создания и финансирования"
В документе говорится, что министерство до 1 сентября 2016 года должно "разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с участием Российского футбольного союза и утвердить общенациональную стратегию развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".
Кроме того, Путин обязал министра спорта России Виталия Мутко до 30 мая 2016 года "определить статус и основные направления деятельности общероссийских центров развития футбола, их количество, порядок создания и финансирования"
Почему ты думаешь, что наш чемпионат будет уровня Динамо Ставрополь, а не уровня Динамо Москва. Как ты знаешь там сейчас играют практически одни россияне.
Почему ты думаешь, что наш чемпионат будет уровня Динамо Ставрополь, а не уровня Динамо Москва. Как ты знаешь там сейчас играют практически одни россияне.