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Мутко: «Только два клуба в России выступают против лимита»

27 декабря 2015, 16:26

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко не исключил, что лимит на легионеров в чемпионате России может быть ужесточен. Ранее появлялась информация, что нынешняя схема «6+5» останется до ЧМ-2018.

«Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что „лимит 6+5“ до 2018 года, пока нет!

Не хочется навязывать, но, если серьезно, только два клуба выступают против лимита – „Зенит“, ЦСКА. А все остальные – за ограничения».

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Чист (раскрыть)
25 января 2016 в 20:54
Да он эти деньги получает со времен Анжи и лимита 7+4 и что?
Omen13
Omen13
15 января 2016 в 11:35
В Италии лимита не существовало, когда в интере выходило 11 игроков и ни одного итальянца - это не мешаело хорошо играть сборной и выигрывать титулы!Просто они не шныряли по клубам.Наших игроков развращают большие деньги.Менталитет такой у нас, под палкой играть будем, а когда карманы набиты какой смысл и так всё хорошо!
vovinho11
vovinho11
14 января 2016 в 02:53
Вот именно, это чемпионат России, а не интернациональный чемпионат, который базируется на территории России
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ SanitarForest (раскрыть)
07 января 2016 в 18:24
Что то в личных встречах этого было не заметно, Краснодар весь матч отбивался, не хуже чем с Боруссией, а Ростов так и вовсе проиграл...
Valeron_hbk
Valeron_hbk
06 января 2016 в 01:46
За последние лет 10-15 только Зенит и ЦСКА достойно представляют Россию в еврокубках и вносят в копилку рейтинга на двоих 80% всех очков.
Вот ведь совпадение да???
eugen-han
eugen-han
31 декабря 2015 в 10:53
меньшинство должно знать своё место,а не диктовать свою волю большинству,как это в жизни часто встречается в явлениях,где события развиваются не по сценарию промысла.
zenit advokaat
zenit advokaat ответ Судья (раскрыть)
29 декабря 2015 в 23:16
что такое кп ?
papic337
papic337 ответ zenit advokaat (раскрыть)
29 декабря 2015 в 11:38
Так и я о том же. В российский чемпионат надо приглашать только стоящих игроков. Халк, Витсель, Данни и Гарай это хорошо, а вот зачем Зениту Рондон и Ломбертс непонятно. Они точно ничем не лучше российских Дзюбы и Смольникова. В ЦСКА такая же картина. Муса, Фернандес и Еременко это очень хорошие игроки, которые действительно усиливают команду, а вот Цубер, Цауня и Вернблум ничем не лучше россиян. Тошич и Думбия это больше пиар, чем дело. В Спартаке Промес и Боккетти это хорошие игроки, а вот Мовсисян, Озбилис, Джано, Хурадо и Ромуло после травм сдулись и вряд ли выйдут на прежний уровень, но когда их покупали они были ничем не хуже зенитовцев или армейцев. Насчет Зе Луиша и Таски ничего не могу сказать, но кажется что это очередные кариоки. Понтов много, а дела мало. По всем остальным клубам премьер лиги примерно такая же картина. Два, три легионера хорошего уровня, а остальные ни чем не лучше россиян. Мутко и предлагает ужесточить лимит до шести легионеров в заявке на сезон, а на чемпионат 2016-17 до пяти легионеров. Пять халков по $38 млн. никто не купит, а скупать всякий шлак за $1 - $5 млн. не надо. Теперь насчет уровня ЧР если ужесточить лимит. В Ростове есть хоть один легионер уровня Халка или Мусы? Нет. А он идет на втором месте. В Локомотиве стоящих легионеров два-три.
Так что если в соответствии с лимтом оставить их в команде, а весь шлак выгнать, то сила ЧР ничуть не пострадает.
Судья
Судья ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
29 декабря 2015 в 00:11
На данный момент, очки активности только для КП.
Судья
Судья ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2015 в 23:57
Вам вынесено предупреждение за оскорбление, за повторное нарушение получите бан.
zenit advokaat
zenit advokaat ответ papic337 (раскрыть)
28 декабря 2015 в 23:36
не вижу особой разницы между динамо ст и динамо м. а иностранцев нужно брать качественных. вот зенит взял и раскошелился на халка с витселем и гарая. кто мешает делать то же спартаку? так нет там жмот сидит федун. он чем 2их брать за 60лямов возьмет шлак по 5 лямов. поэтому зенит чемпион а спартак на своем уровне середины таблицы. вот посмотришь у нас после чм-18 футбол пойдет в гору. будут новые класные стадионы.инфраструктура. игроки уровня халка попрут .и в таблице коэффицентов к 20 году будем в тройке.
krasno-beliy50
krasno-beliy50 ответ RussianHorse (раскрыть)
28 декабря 2015 в 18:06
ТРЕНЕРУ РЕШАТЬ КОГО БРАТЬ. Я НЕ ВАНГА.
nahan
nahan
28 декабря 2015 в 15:01
Не у всех клубов такие финансовые возможности, как у Зенита и ЦСКА.
x01asa36p
x01asa36p
28 декабря 2015 в 15:00
мы вводим контрмеры будем играть между собой а то мутко не успокоится и еще что небуть придумает
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
28 декабря 2015 в 14:54
Началось)))А где же все эти приколы про кабинетных,рекорды канифея и 4 место в группе?))То есть,когда это выгодно - соперников поливаем,а когда нет - примазываемся к ним?
Команду ради бразило-бельгийского недоразумения сломали в 2012 году,с тех пор никаких еврокубков нет,есть только воспалённые фантазии про полуфинал,топ-10 и т.д.Были еврокубки в 2008 году.Только эти еврокубки добыла команда,которая строилась не один год,и строилась вокруг своих собственных футболистов, и,по началу, без таких диких вливаний(Тимощук,а потом Данни,были единичными случаями,да и команду саму построили ещё до покупки Мигеля,он её только усилил,а сейчас команду формируют, пытаются,точнее говоря, именно вокруг дорогих легионеров),а этот халковский сброд только с четвёртой попытки в слабой группе показал приличную игру(что пока ещё ничего не значит.Хотя,скорее всего,не шибко сильную Бенфику пройдут,а там уж УЕФА подсуетится и даст соперника из пары Вольфсбург-Гент,вот вам и долгожданный полуфинал ЛЧ).И уж кого называть лебедем,но уж точно не этот автобус в лазурных футболках.Имея такие финансы и такой состав,показывать такую отвратительную игру и постоянно ныть,что вот нам все мешают,"крылья подрезают",это,я извиняюсь,полнейшее убожество.Верните лучше нищий Зенит времён Мельникова - он в 100 раз лучше был.Или не нищий,но и не богатый Зенит Петржелы.За них не стыдно было.А нынешний мешок и Зенитом то называть не хочется.
kuban_87
kuban_87
28 декабря 2015 в 12:31
сначала лимит вводит, потом негров натурализует, потом по сибири ходят русские иваны с караганды... одно слово МУдко всё пропил
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited ответ andreika20133 (комментарий удален) (раскрыть)
28 декабря 2015 в 10:59
Какого венесуэльца?Рондона?
Koнь
Koнь
28 декабря 2015 в 10:56
Цска не клуб а Сборная африки по гандболу это же очевидно!!
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
28 декабря 2015 в 10:51
Классно сказано.++++
Hasselby
Hasselby ответ bamana (раскрыть)
28 декабря 2015 в 09:30
блин базар то был про середину 90-х. я тебе и дал с середины 90-х. с коней я не знаю, кто там вышел, не слежу. Рассказал только о тех, кого знаю. Ибо сам не совсем в теме. Но и то знаю про этих футболистов. Так что не пытайся тут отмазываться. лоханулся, так признай, и двигайся дальше
нoГГано
нoГГано
28 декабря 2015 в 08:26
Спартаку все-равно хоть с лимитом хоть без лимита чалится на 6 месте
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ KONTRASS-67 (раскрыть)
28 декабря 2015 в 08:17
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета "Организационный комитет "Россия-2018" подписал перечень поручений Минспорту, сообщается в субботу на сайте Кремля.

В документе говорится, что министерство до 1 сентября 2016 года должно "разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с участием Российского футбольного союза и утвердить общенациональную стратегию развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".

Кроме того, Путин обязал министра спорта России Виталия Мутко до 30 мая 2016 года "определить статус и основные направления деятельности общероссийских центров развития футбола, их количество, порядок создания и финансирования"
Санчо Панса
Санчо Панса
28 декабря 2015 в 07:53
Зенит и ЦСКА? Вот я нисколько не удивлен видеть среди этих клубов питерский коллектив. Все таки Виллаш-Боаш не раз говорил о проклятом лимите) А армейский то клуб с какого здесь перепуга? У них проблем с лимитом сейчас нет! Если конечно ЦСКА не хочет в будущем кого то купить из легионеров в центр обороны.
KONTRASS-67
KONTRASS-67 ответ SanitarForest (раскрыть)
28 декабря 2015 в 07:29
Ну давай возмём с ДЮСШ.Тренер с такой з/п-это чисто энтузиасты,которых мало, и соответственно говорит о их квалификации.Занятие в секции-дело накладное:форма и тд. И самое главное-Не ведут туда родители детей, и дети сами не бегут .Сейчас моднее лицеи с математическим, английским и т.д. уклонами. А в школах даже не проводят таких соревнований, не прививают к футболу никак.Проблема футбола должна решаться на гос. уровне.Ельцин играл в теннис-в стране был теннисный бум, Путин в дзюдо -единоборства развиваются, а в футбол ни кто.По большому счёту надо отправлять Бубновых,Ловчёвых,Юранов,Мостовых.и т.д в СДЮШ пусть там поднимают уровень Рос. футбола , а не в прессе
KONTRASS-67
KONTRASS-67
28 декабря 2015 в 06:58
Когда разрешили играть легионерам в России[сильных, опытных на голову.сильнее],то мотивировали этот шаг тем, что их игра пойдёт на пользу молодым российским игрокам, которые будут набираться опыта,что-то от них перенимать играя бок о бок с ассами.,усилит игру клуба.Как говорил один человек ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА. Клубы забили на свох воспитаников., а порой даже не хотят их замечать.Не выгодно-ЭТО БИЗНЕС.Как и по всей стране-НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИМ, А ТОЛЬКО ИЗ-ЗА БУГРА ПОКУПАЕМ И ПРИВОЗИМ
Madrik
Madrik ответ 3fire (раскрыть)
28 декабря 2015 в 01:48
Потолок зарплат- прям в тему !
Швайни
Швайни ответ Sem25 (раскрыть)
28 декабря 2015 в 01:21
Вы же знаете кому. Агентам и людям получающим свои барыши на переходах
Nikola45
Nikola45 ответ Jurij_Mar (раскрыть)
28 декабря 2015 в 00:00
Когото нужно же стибать ))
Sem25
Sem25
27 декабря 2015 в 23:43
И правильно делают, что выступают против. У Зенита и ЦСКА серьезные задачи, а россиян квалифицированных им найти сложно. Ведь реально начнут переманивать игроков любыми способами. Кому это надо?
papic337
papic337 ответ zenit advokaat (раскрыть)
27 декабря 2015 в 23:32
Возьми на себя труд выписать всех легионеров во всех клубах. После этого выбери для каждого клуба шесть лучших в заявку на сезон, как предлагает Мутко. Затем внимательно посмотри на оставшихся. И честно ответь самому себе лучше они российских игроков или нет. Я, например, не смог доказать самому себе что Рондон лучше Дзюбы, а Цауня лучше Набабкина. Ты действительно думаешь, что если вместо Дзюбы, Шатова и Смольникова в Зените появятся легионеры уровня Рондона, то Зенит возьмет ЛЧ? Пусть в воротах вместо россиянина Лодыгина играет легионер Дикань, или Жевнов. Лучше будет? Да такие клубы как Бавария, Реал, Барселона, Интер и т.д. вынесут их в одну калитку. Набрать в команду 25 игроков в заявку на сезон стоимостью $38 млн. как Халк, не может себе позволить ни один клуб РФПЛ, даже Зенит. Особенно в условиях кризиса. Следовательно, если отменишь лимит в российском чемпионате будут играть футболисты, которые стоят максимум $5 млн. Т.е. по европейским меркам шлак. Вопрос, если они никому не нужны, то зачем они нам? И будем мы любоваться на всяких Шемберасов, Штранцелей, Губочанов, Рондонов, Кариок, Пеевых, Цауней и т.д.
Почему ты думаешь, что наш чемпионат будет уровня Динамо Ставрополь, а не уровня Динамо Москва. Как ты знаешь там сейчас играют практически одни россияне.
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