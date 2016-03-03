Спаллетти: «„Фиорентина“ — произведение искусства»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии матча 28-го тура Серии А против «Фиорентины» не скупился на комплименты в адрес соперника:
«„Фиорентина“ имеет свой собственный современный стиль игры. В их составе полно сильных, уверенных в себе футболистов, которые при этом играют зрелищно.
У них нет слабых мест, они хорошо сыграны.
Завтра нам придется выступить еще лучше, чем обычно, но я уверен в своих игроках.
Если во Флоренции создали произведение искусства, то я считаю, что мои парни написали картину-шедевр, когда смогли исправить наше положение в сезоне. У нас достаточно уверенности, чтобы сражаться до самого конца».
Удачи фиалкам
Удачи фиалкам