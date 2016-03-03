Спаллетти: «„Фиорентина“ — произведение искусства»

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03 марта 2016, 16:14

Главный тренер «Ромы» в преддверии матча 28-го тура Серии А против «Фиорентины» не скупился на комплименты в адрес соперника:

«„Фиорентина“ имеет свой собственный современный стиль игры. В их составе полно сильных, уверенных в себе футболистов, которые при этом играют зрелищно.

У них нет слабых мест, они хорошо сыграны.

Завтра нам придется выступить еще лучше, чем обычно, но я уверен в своих игроках.

Если во Флоренции создали произведение искусства, то я считаю, что мои парни написали картину-шедевр, когда смогли исправить наше положение в сезоне. У нас достаточно уверенности, чтобы сражаться до самого конца».