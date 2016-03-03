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Спаллетти: «„Фиорентина“ — произведение искусства»

03 марта 2016, 16:14
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии матча 28-го тура Серии А против «Фиорентины» не скупился на комплименты в адрес соперника:

«„Фиорентина“ имеет свой собственный современный стиль игры. В их составе полно сильных, уверенных в себе футболистов, которые при этом играют зрелищно.

У них нет слабых мест, они хорошо сыграны.

Завтра нам придется выступить еще лучше, чем обычно, но я уверен в своих игроках.

Если во Флоренции создали произведение искусства, то я считаю, что мои парни написали картину-шедевр, когда смогли исправить наше положение в сезоне. У нас достаточно уверенности, чтобы сражаться до самого конца».

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Все комментарии
eugen-han
eugen-han
06 марта 2016 в 12:18, ред.
то,что создано во флоренции - это наследие этрусков,и древние письмена,которые якобы не читаются современными учёными-лингвистами,хорошо прочитываются или говорится на древнеславянском наречии.....спаллетти может даже в курсе такого явления.
Воин трои
Воин трои
04 марта 2016 в 09:20
Флоренция и вправду хороша.
Удачи фиалкам
elmi.eyubov
elmi.eyubov
03 марта 2016 в 18:21
Даже знаменитый русский поэт Александр Александрович Блок писал стих про Флоренцию.
leghioner
leghioner
03 марта 2016 в 17:28
Хорошо бы так СпаллеттиЛучано. Удачи вам.
spilo
spilo
03 марта 2016 в 17:20
поэт
ermak6848
ermak6848
03 марта 2016 в 16:30
Ждем чем все закончится для Зенита
ZeuSS
ZeuSS
03 марта 2016 в 16:23
Нас ожидает очень интересный матч
savik1995
savik1995
03 марта 2016 в 16:21
Какого именно,кто скажет.
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