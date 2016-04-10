Точилин: «Кобелев лепит игру „Динамо“ из того материала, что у него есть»

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10 апреля 2016, 08:58

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин считает, что главный тренер «бело-голубых» должен продолжать работу с командой. Вчера столичный клуб крупно проиграл «Рубину» (1:4).

«Трудно что-то говорить по игре: результат сам говорит за себя, а счёт на табло этот результат отражает.

Что касается возможного увольнения Андрея Кобелева, то на сегодняшний момент смена тренера мало что поменяет. Всё-таки Кобелев лучше знает ситуацию в команде и может как-то на неё повлиять. Какие-то выводы будут сделаны, и понятно, что в составе произойдут какие-то изменения. Если говорить что-то в оправдание Кобелева, то здесь тяжело что-то придумывать, поскольку была действительно большая распродажа ведущих футболистов. Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть. К сожалению, пока результата нет. А шарахаться сейчас ни к чему, от этого тоже особой пользы не будет».