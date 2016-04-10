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Точилин: «Кобелев лепит игру „Динамо“ из того материала, что у него есть»

10 апреля 2016, 08:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин считает, что главный тренер «бело-голубых» Андрей Кобелев должен продолжать работу с командой. Вчера столичный клуб крупно проиграл «Рубину» (1:4).

«Трудно что-то говорить по игре: результат сам говорит за себя, а счёт на табло этот результат отражает. 

Что касается возможного увольнения Андрея Кобелева, то на сегодняшний момент смена тренера мало что поменяет. Всё-таки Кобелев лучше знает ситуацию в команде и может как-то на неё повлиять. Какие-то выводы будут сделаны, и понятно, что в составе произойдут какие-то изменения. Если говорить что-то в оправдание Кобелева, то здесь тяжело что-то придумывать, поскольку была действительно большая распродажа ведущих футболистов. Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть. К сожалению, пока результата нет. А шарахаться сейчас ни к чему, от этого тоже особой пользы не будет».

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Все комментарии
clop
clop ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля 2016 в 21:34
А незачем заменять. Все и так прекрасно знают, на базе какого ведомства создавалось динамо :))
halfbeek
halfbeek
10 апреля 2016 в 18:02
В обеих играх Динамо пропускало по 4 мяча, но счет не по игре. Ошибки защиты привели к такому результату. А по игре Динамо выглядело вполне прилично. Нужно продолжать работать и результат придет. Молодежь в Динамо неплохая.
clop
clop
10 апреля 2016 в 17:41
Точилин напомнил один старый анекдот.
Идет милиционер по улице. Видит в песочнице играет маленький мальчик. По
привычке подходит и грубо спрашивает:
- Че делаешь??
Мальчик оборачивается и отвечает:
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??
- Милиционера лепить буду.
Тот хватает пацана за ухо и матюгами тащит к отцу.
На следующий день милиционер опять идет и видит в песочнице того же
пацана. Тут уже с сознанием долга гаркает:
- Че делаешь??!!
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??!!!
- Пожарника лепить буду.
Милиционер (помягчев, с улыбкой):
- А ты г.. на побольше, побольше клади!
- Нельзя.
- Почему?
- Милиционер получится.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ yaran56 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 16:27
Изволь полюбопытствовать : ты был свидетелем кражи каких-либо финансов клуба московского Динамо? Здесь более подробно : кто и в каком количестве ? За слова свои ответь
ahaxang
ahaxang
10 апреля 2016 в 15:32
ТочилинАлександр Удачи
alexamit
alexamit
10 апреля 2016 в 14:42
Лепить не из чего.
shur
shur
10 апреля 2016 в 14:05
...так что же такое МВД на текущий момент..нет влияния?,нет денег?, нет тренера?, нет игроков?,Кто держит масть козырную в политике развития команды, Иванов?...Где оно будущее в Динамо?!В чём секрет падения в глубокую .опу,одного из ведущих клубов Москвы???!!! Не надо ЛЕПИТЬ из Г.ВНА, Г.ВНО и выдет!!!
Амба Нагорск
Амба Нагорск
10 апреля 2016 в 13:11
Не первый раз уже КобелевАндрей лепит
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Sem25 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 12:49
В соседнюю страну? так же 404...)
pomor45
pomor45
10 апреля 2016 в 12:28, ред.
Я его слепила из того, что было
А потом что было, то и полюбила
Узелок завяжется, узелок развяжется
А любовь она и есть - только то, что кажется
-----------------------------------------------------------------
Может Алёну Апину тренером Динамо поставить?
Tostao
Tostao
10 апреля 2016 в 12:06
стихи
Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть
-------------------------------------------
Этот "скульптор" часть материала сам выписал, на свой вкус. Особенно порадовал реэкспорт из Англии, отличный морёный погребняк. Какой он выдал матч в Химках с Краснодаром!!! Живоглядов дал пас под правую, вместо левой и :

В Москве был штиль,весна в права вступала,
Но всё же в Химках дерево упало.
Там просто кто-то выдал пас не так,
И рухнул о земь Погребняк!
112910415
112910415
10 апреля 2016 в 12:02
да уж, материал нынче сыроват
SanitarForest
SanitarForest
10 апреля 2016 в 11:49
какие бы пропорции песка и мягко скажем навоза Кобелев не использовал бы...всё равно получается Динамо)))
LeoBater
LeoBater
10 апреля 2016 в 11:36
Команда разваливается..Кобелев ни при чём!
Санчо Панса
Санчо Панса
10 апреля 2016 в 11:24
Я тебя слепила из того, что было.. Не понятно каким будет будущее у московского Динамо. Я очень надеюсь, что бело-голубые останутся в РПЛ и не дойдут до переходных матчей! Но состав у них конечно на сегодня не сильнее того же Урала и Терека и это факт. Непростые времена переживает столичный клуб..
Sem25
Sem25 ответ KaZёL (раскрыть)
10 апреля 2016 в 11:22
Привет! Этот потерян))) А вот те, кто прочитают переписку, умнее станут...надеюсь)))
KaZёL
KaZёL ответ Sem25 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 11:20
Что ты гундосому пытаешься доказать?если у них Зенит на содержании а они,"это всё своё"!Хоть сцы ты в глаза-всё ему Божья Роса!
Sem25
Sem25 ответ yaran56 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 11:10
Сюда послушай. ВТБ утвердил футбольному клубу Динамо бюджет в 3 ярда рублей в год. Это и есть около 40 млн.
С параллельной реальностью и "знанием" инета, тебе в соседнюю страну. Там ценят параллельную реальность.
yaran56
yaran56 ответ Sem25 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 11:02
Пошебурши интернет для разнообразия.
Sem25
Sem25 ответ yaran56 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 10:12
Много растащили? У кого?
Sem25
Sem25 ответ лолос (раскрыть)
10 апреля 2016 в 10:11
Маур точно бесполезен, он с пацанами работать не будет))) Динамо отличается от Анжи. Посмотрите таблицу молодежног чемпионата. Хорошие у нас юноши. И чеммпионы России по своему возрасту есть.
Sem25
Sem25 ответ yaran56 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 10:06
Не надо выдумывать. 40 наш бюджет, с учетом ЗП Денисова, Самба... Фактически те же 28-мь.
yaran56
yaran56 ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
10 апреля 2016 в 09:59
Мы строили строили и ни чего не построили, деньги раньше успели растащить.
yaran56
yaran56
10 апреля 2016 в 09:58
Дьяков давно " верхней нотки не брал", вспоминает наверное звездное время в Ростове, но видимо деньги лучше греют. 150$ ,бюджет динамо и 28$ у Ростова. Явно халявная кормушка, но не в коня корм.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
10 апреля 2016 в 09:46
Команда только строится. Нет явного лидера. Даже нет человека, который может элементарно угловой подать ( 11 угловых в матчах с Рубином и хотя бы 1 до удара довели). У нас уже не в первый раз ситуация такая. Окрепнем и снова в строю будем.
Levadia
Levadia
10 апреля 2016 в 09:30
Материал тот,что есть.А местами и не податливый.
Вот и выходит то,что видим.
лолос
лолос
10 апреля 2016 в 09:20
Все верно. "Динамо" ждет судьба "Анжи", которые тоже сменив вектор развития и устроив распродажу, вылетели в ФНЛ. Кобелев тут ни причем. Никакой другой тренер не исправит результаты, даже Моуриньо.
EAGinLE
EAGinLE
10 апреля 2016 в 09:11
Удачи КобелевАндрей .
Caniggia
Caniggia
10 апреля 2016 в 09:07
Всё правильно. Оставьте Кобеля в покое, дайте ему поработать.
ТиГРЕНкиН
ТиГРЕНкиН
10 апреля 2016 в 09:05
Не надо шарахаться.Слепит КобелевАндрей из того что есть и дружненько в ФНЛ.
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