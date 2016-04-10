Точилин: «Кобелев лепит игру „Динамо“ из того материала, что у него есть»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин считает, что главный тренер «бело-голубых» Андрей Кобелев должен продолжать работу с командой. Вчера столичный клуб крупно проиграл «Рубину» (1:4).
«Трудно что-то говорить по игре: результат сам говорит за себя, а счёт на табло этот результат отражает.
Что касается возможного увольнения Андрея Кобелева, то на сегодняшний момент смена тренера мало что поменяет. Всё-таки Кобелев лучше знает ситуацию в команде и может как-то на неё повлиять. Какие-то выводы будут сделаны, и понятно, что в составе произойдут какие-то изменения. Если говорить что-то в оправдание Кобелева, то здесь тяжело что-то придумывать, поскольку была действительно большая распродажа ведущих футболистов. Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть. К сожалению, пока результата нет. А шарахаться сейчас ни к чему, от этого тоже особой пользы не будет».
Идет милиционер по улице. Видит в песочнице играет маленький мальчик. По
привычке подходит и грубо спрашивает:
- Че делаешь??
Мальчик оборачивается и отвечает:
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??
- Милиционера лепить буду.
Тот хватает пацана за ухо и матюгами тащит к отцу.
На следующий день милиционер опять идет и видит в песочнице того же
пацана. Тут уже с сознанием долга гаркает:
- Че делаешь??!!
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??!!!
- Пожарника лепить буду.
Милиционер (помягчев, с улыбкой):
- А ты г.. на побольше, побольше клади!
- Нельзя.
- Почему?
- Милиционер получится.
Идет милиционер по улице. Видит в песочнице играет маленький мальчик. По
привычке подходит и грубо спрашивает:
- Че делаешь??
Мальчик оборачивается и отвечает:
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??
- Милиционера лепить буду.
Тот хватает пацана за ухо и матюгами тащит к отцу.
На следующий день милиционер опять идет и видит в песочнице того же
пацана. Тут уже с сознанием долга гаркает:
- Че делаешь??!!
- Г.. но с песком мешаю.
- А зачем??!!!
- Пожарника лепить буду.
Милиционер (помягчев, с улыбкой):
- А ты г.. на побольше, побольше клади!
- Нельзя.
- Почему?
- Милиционер получится.
А потом что было, то и полюбила
Узелок завяжется, узелок развяжется
А любовь она и есть - только то, что кажется
-----------------------------------------------------------------
Может Алёну Апину тренером Динамо поставить?
А потом что было, то и полюбила
Узелок завяжется, узелок развяжется
А любовь она и есть - только то, что кажется
-----------------------------------------------------------------
Может Алёну Апину тренером Динамо поставить?
Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть
-------------------------------------------
Этот "скульптор" часть материала сам выписал, на свой вкус. Особенно порадовал реэкспорт из Англии, отличный морёный погребняк. Какой он выдал матч в Химках с Краснодаром!!! Живоглядов дал пас под правую, вместо левой и :
В Москве был штиль,весна в права вступала,
Но всё же в Химках дерево упало.
Там просто кто-то выдал пас не так,
И рухнул о земь Погребняк!
Сейчас Кобелев лепит игру из того материала, что есть
-------------------------------------------
Этот "скульптор" часть материала сам выписал, на свой вкус. Особенно порадовал реэкспорт из Англии, отличный морёный погребняк. Какой он выдал матч в Химках с Краснодаром!!! Живоглядов дал пас под правую, вместо левой и :
В Москве был штиль,весна в права вступала,
Но всё же в Химках дерево упало.
Там просто кто-то выдал пас не так,
И рухнул о земь Погребняк!
С параллельной реальностью и "знанием" инета, тебе в соседнюю страну. Там ценят параллельную реальность.
С параллельной реальностью и "знанием" инета, тебе в соседнюю страну. Там ценят параллельную реальность.
Вот и выходит то,что видим.
Вот и выходит то,что видим.