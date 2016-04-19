Гончаренко: «„Ростов“ претендует на чемпионство, но у ЦСКА и „Зенита“ больше стабильности»

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о шансах команды на чемпионство в России, где пока лидирует «Ростов».
«В первую очередь думаем о себе, а не о соперниках. „Зенит" — грозный соперник. И по игре, и по составу. На мой взгляд, нам нельзя терять очки в оставшихся матчах. „Ростов"? Они с отрывом в два мяча выиграли лишь три-четыре матча. „Ростов" отталкивается от хорошей игры в обороне, очень тяжело против них играть. Если „Ростов" забивает первым, выиграть у них практически невозможно, в лучшем случае добьешься ничьей. Не могу сказать, что это не претендент на чемпионство, но у нас и у „Зенита" больше стабильности».
удачи тебе ! )
удачи тебе ! )
не далекий ты человек...
не далекий ты человек...
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это будет ужас!!!!))
питерский свисток даст жару))))
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это будет ужас!!!!))
питерский свисток даст жару))))
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админ ресурс включен!!!!))))
У Ростова, ни малейшего шанса)))))
Потом будут писать про могучий зенит))) аха-ха
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админ ресурс включен!!!!))))
У Ростова, ни малейшего шанса)))))
Потом будут писать про могучий зенит))) аха-ха
2. цска
3-4 Локо, зенит
2. цска
3-4 Локо, зенит
цска на 2 месте ?!
всего лишь, мой прогноз)
цска на 2 месте ?!
всего лишь, мой прогноз)