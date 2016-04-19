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Гончаренко: «„Ростов“ претендует на чемпионство, но у ЦСКА и „Зенита“ больше стабильности»

19 апреля 2016, 11:50

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о шансах команды на чемпионство в России, где пока лидирует «Ростов».

«В первую очередь думаем о себе, а не о соперниках. „Зенит" — грозный соперник. И по игре, и по составу. На мой взгляд, нам нельзя терять очки в оставшихся матчах. „Ростов"? Они с отрывом в два мяча выиграли лишь три-четыре матча. „Ростов" отталкивается от хорошей игры в обороне, очень тяжело против них играть. Если „Ростов" забивает первым, выиграть у них практически невозможно, в лучшем случае добьешься ничьей. Не могу сказать, что это не претендент на чемпионство, но у нас и у „Зенита" больше стабильности».

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Все комментарии
caravanbashi
caravanbashi ответ JuryLeko (раскрыть)
20 апреля 2016 в 10:35, ред.
Когда кот не может стащить сало, то говорит, что оно протухло.))
JuryLeko
JuryLeko ответ caravanbashi (раскрыть)
20 апреля 2016 в 10:31
курбан ненужен цска и зениту
romarez
romarez ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля 2016 в 00:04
пусть, будет судьба.)
удачи тебе ! )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ romarez (раскрыть)
19 апреля 2016 в 23:09
Судьба!!!
romarez
romarez ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 21:53, ред.
ну что, Алёша? со 2 местом тебя! )
andrefino13
andrefino13
19 апреля 2016 в 21:13
И ещё,Бердыев дважды приводил Рубин к чемпионству,и это было естественно,поэтому и к чемпионству Ростова,все отнесутся нормально,а ко второму естественно.(При наличии Бердыева естественно.)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ romarez (раскрыть)
19 апреля 2016 в 21:12
А где тут дискуссия??? Ты выкладываешь свои гадания на кофейной гуще и думаешь, что завтра и уж тем более в мае кто то вспомнит твой прогноз и кинется к таблице , чтоб проверить твою прозорливость??? Смех!!!
andrefino13
andrefino13
19 апреля 2016 в 21:08
Гончаренко нужно быть главным тренером,а не сидеть "на побегушках".Бердыев обыгрывал Барселону,Гончаренко Баварию,и многих других...
VadimR
VadimR ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
19 апреля 2016 в 20:05
Зачем тратить силы на ЛЕ, когда нужно опять всеми правдами и неправдами залезть в ЛЧ и срубить бабло, Гинер свое дело знает!))) Чистый коммерческий минимализм, болелы мимо...
caravanbashi
caravanbashi
19 апреля 2016 в 19:45
У ЦСКА и Зенита Халки и Леньки, но нет Курбана! Ростов должен их нагреть!
pomor45
pomor45
19 апреля 2016 в 19:43
Под стабильностью он понимает деньги, которых Ростову не хватает.
romarez
romarez ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 18:42
ЛЕХА ХА ХА 50 с тобой вести дискуссии, что хрен тупить.
не далекий ты человек...
Новочек
Новочек ответ cska59 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 18:38
И Гинера купил )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ romarez (раскрыть)
19 апреля 2016 в 18:34
По моему заключению - смотри футбол, а не раскладывай пасьянс!!!
pik54
pik54
19 апреля 2016 в 18:27
Да у ЦСКА расклад игр остался по легче.
112910415
112910415
19 апреля 2016 в 18:18
дело не в стабильности...там другие дела
REDWHITE_
REDWHITE_
19 апреля 2016 в 18:08
«Спартак» — «Мордовия»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);))))
************************
это будет ужас!!!!))
питерский свисток даст жару))))
REDWHITE_
REDWHITE_
19 апреля 2016 в 18:07
«Ростов» и «Зенит» — рассудит Карасёв))))))))))))))
****************
админ ресурс включен!!!!))))
У Ростова, ни малейшего шанса)))))
Потом будут писать про могучий зенит))) аха-ха
REDWHITE_
REDWHITE_
19 апреля 2016 в 17:43
1. Ростов
2. цска
3-4 Локо, зенит
serjinhо
serjinhо ответ вованыч 80 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 17:27
важно, где оно принесло. как только в россии появлялась команда с игрой - коней не было видно. это не достижение - это лишь показатель никчемности лиги
m grazie
m grazie
19 апреля 2016 в 17:03
Каждый пятачок знает кому и сколько дать на лапу.....Зенит чемпион!
romarez
romarez ответ Sueverny (раскрыть)
19 апреля 2016 в 17:00
т.е, по твоему логичному умозаключению следует, что все остальные команды, зависят от Бога? )))) а не от мастерства своего и тренера? ))
вованыч 80
вованыч 80 ответ serjinhо (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:53
Ха ха.то что ты называеш-бей беги за 10 лет принесло более 15 трофеев.и определитесь наконец то-что больше у Гинера- админресурса или чемоданчиков,ато путаетесь))))
Летов
Летов
19 апреля 2016 в 16:53
первые 2 места-кони и Зенит,остальное неважно
Летов
Летов ответ Miaf (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:52
у вас шансов нет никаких,часики тик-так
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля 2016 в 16:27
Всё в ногах и головах наших любимых.Будем ждать,Удачи им.
Sueverny
Sueverny ответ romarez (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:13
В "прогнозе" мне кажется наиболее вероятной позиция "народной команды". А все остальное - воля футбольного Бога.
Sueverny
Sueverny
19 апреля 2016 в 16:10
В заголовке одно, я хотел возразить. Но, в тексте иное. Возражать не стоит.
romarez
romarez ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:07
ты читать умеешь ?
цска на 2 месте ?!
всего лишь, мой прогноз)
muntian
muntian
19 апреля 2016 в 16:03
Весной ЦСКА стабильно проигрывает через матч.
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